Obituário - 02 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/01/2022 | 13:58



SANTO ANDRÉ

Arzélio Pagotto, 89. Natural de Monte Alegre do Sul (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 29. Cemitério Municipal de Monte Alegre do Sul.

Zulmira Manoel de Figueiredo, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Onofre de Almeida, 80. Natural de Jundiaí do Sul (Paraná). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiza Maria de Sá, 76. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Batista, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Trazzi, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Viviane Aparecida Messa, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Ana Maria de Oliveira, 69. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Edite Ferreira de Lima Teixeira, 93. Natural de Teixeira (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Izabel Parra Macedo, 85. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Jardim Santa Elizabeth, em Diadema. Dia 29. Jardim da Colina.

Ruth Rodrigues de Souza, 73. Natural de Joanésia (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Vale da Paz.

Albertino Honorato dos Santos, 72. Natural de Araci (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Anderson Castro Cruz, 44. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Haydee Castilho Bergamasco, 91. Natural de Pedro de Toledo (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Luiz Leão, 75. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.