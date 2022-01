Após ser cancelada em 2021, Copa São Paulo retorna neste domingo com 128 clubes

02/01/2022 | 08:03



Cancelada em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, a Copa São Paulo de Futebol Júnior volta a partir deste domingo. Considerado o maior torneio da categoria no Brasil, ele está em sua 52.ª edição e a final ocorre no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo - ainda não foi definido o estádio, já que o Pacaembu passa por reformas. No total são 128 clubes participantes, sendo 56 deles paulistas e 72 de outros estados.

O primeiro dia de competição tradicionalmente é menos movimentado e contará com apenas quatro dos 64 jogos da rodada. O destaque fica por conta do Atlético-MG, que estreia no Grupo 4 diante do Aliança-AL, às 20h45, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, em Lins (SP). Antes, na mesma chave, o anfitrião Linense joga diante do Andirá-AC, às 18h30.

A partida de abertura da temporada acontecerá mais cedo, às 13h45, com o duelo entre Mirassol e Taguatinga-DF, no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP). Às 16 horas, o local será palco para a estreia de Sport e Confiança.

A primeira rodada ainda terá 14 jogos na segunda-feira, 26 na terça e 20 na quarta. Nesta primeira fase, os 128 times estão divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada, que jogam em turno único dentro de suas chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, disputado em partida única.

Normalmente, a Copa São Paulo é sub-20, mas nesta edição será excepcionalmente sub-21 para incluir os jogadores que não puderam jogar em 2021. Terão condição de jogo os atletas nascidos nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

O maior campeão é o Corinthians com 10 títulos, seguido por Fluminense e Internacional, com cinco, São Paulo e Flamengo, com quatro, Santos e Atlético-MG, com três, e Ponte Preta, Nacional e Portuguesa, com dois. Na última edição, em 2020, no estádio do Pacaembu, o Internacional venceu o clássico Gre-Nal diante do Grêmio nos pênaltis e foi campeão.

Confira a 1.ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Domingo (02/01)

13h45

Mirassol-SP x Taguatinga-DF

16 horas

Sport-PE x Confiança-SE

18h30

Linense-SP x Andirá-AC

20h45

Atlético-MG x Aliança-AL

Segunda-feira (03/01)

13 horas

Comercial-SP x Nova Iguaçu-RJ

União de Iacanga-SP x Novorizontino-SP

União São João-SP x Velo Clube-SP

Taubaté-SP x Petrolina-PE

15h15

Criciúma-SC x Chapadinha-MA

Santa Cruz-PE x União ABC-MS

Athletico-PR x Taquarussú-TO

Botafogo-RJ x Aparecidense-GO

17 horas

São Carlos-SP x São-Carlense-SP

17h15

XV de Jaú-SP x Castanhal-PA

19h15

América-MG x Falcon-SE

19h30

Ferroviária-SP x Rondoniense-RO

Grêmio-RS x Mixto-MT

21h45

Santos-SP x Operário-PR

Terça-feira (04/11)

11 horas

Votuporanguense-SP x Monte Azul-SP

13 horas

Tanabi-SP x Guarani-SP

Manthiqueira-SP x XV de Piracicaba-SP

União Suzano-SP x Ituano-SP

Jaguariúna-SP x Red Bull Bragantino-SP

Guarulhos-SP x Flamengo-SP

Mauaense-SP x Mauá-SP

Juventus-SP x Portuguesa Santista-SP

Matonense-SP x Fast Clube-AM

13h15

Bahia-BA x Atlético-MT

15h15

Vila Nova-GO x Aquidauanense-MS

Fluminense-RJ x Jacuipense-BA

Vitória-BA x São José-RS

Fortaleza-CE x Concórdia

ABC-RN x Fluminense-PI

Avaí-SC x Santana-AP

Atlético-GO x Volta Redonda-RJ

CRB-AL x Canaã-BA

17 horas

Osasco Audax-SP x Santo André-SP

17h15

União Mogi-SP x Portuguesa-SP

17h45

Francana-SP x Ponte Preta-SP

19h15

Joinville-SC x Camaçariense-BA

19h30

Internacional-RS x São Raimundo-RR

São José-SP x River-PI

20 horas

Juventude-RS x Confiança-PB

21h45

Corinthians-SP x Resende-RJ

Quarta-feira (05/01)

8h45

SKA Brasil-SP x Rio Claro-SP

11 horas

Paulista-SP x São Bernardo-SP

Vasco-RJ x Lagarto-SE

13 horas

Desportivo Brasil-SP x Botafogo-SP

Água Santa-SP x Real Ariquemes-RO

Ibrachina-SP x Inter de Limeira-SP

Nacional-SP x Capivariano-SP

13h15

Ceará-CE x Bragantino-PA

15h15

Goiás-GO x Iape-MA

Palmeiras-SP x Assu-RN

Náutico-PE x Serranense-MG

Coritiba-PR x Real Brasília-DF

17 horas

EC São Bernardo-SP x São Bento-SP

17h15

Itapirense-SP x Retrô-PE

São Caetano-SP x Perilima-PB

19h15

Londrina-PR x Aster Brasil-ES

19h30

Cruzeiro-MG x Palmas-TO

São Paulo-SP x CSE-AL

Oeste-SP x Floresta-CE

21h45

Flamengo-RJ x Forte-ES