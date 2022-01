Esposa de Sorocaba manda mensagem de apoio para Maiara

01/01/2022 | 16:10



Como você viu, Maiara tem um relacionamento extremamente ioiô com Fernando Zor e recentemente, a cantora acusou o até então namorado de uma traição.

A esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues, se solidarizou com a história e decidiu mandar uma mensagem de apoio para Maiara após o fim do relacionamento dela com o sertanejo, dupla de Sorocaba.

A bonitona contou que disse apenas que isso diz respeito aos dois, mas ao compartilhar um print de suas últimas conversas do WhatsApp, Biah acabou deixando passar que mandou uma mensagem para Maiara dizendo: amamos você. Se cuida, por favor!

Lembrando que para o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, o cantor acabou negando a traição.