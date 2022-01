Da Redação



01/01/2022 | 04:01



Hoje começa um ano especial, no qual os brasileiros vão novamente às urnas para escolher quem irá comandar o País, o Estado e também quem serão seus representantes nos legislativos estadual e federal. Até chegar o período das eleições, é importante que cada cidadão pense na responsabilidade que tem pela frente e escolha os melhores candidatos de acordo com suas convicções pessoais, além da análise de propostas e currículos.

Essa é a melhor maneira para que cada um possa deixar a cabine de votação tranquilo, convicto de que fez a sua parte no processo democrático brasileiro. E que depois lembre-se dos nomes dos escolhidos, para que no futuro possa fiscalizar e cobrar o cumprimento das promessas feitas durante a campanha.

É um ano especial porque se pode votar. Exercer o direito democrático da escolha. Pode parecer que não, mas ainda existem locais onde o povo não tem esse direito.

O ano pode ser ainda mais especial, se os postulantes ao Executivo ou Legislativo praticarem uma campanha limpa, baseada em proposta e não em acusações ou notícias falsas. Que se esforcem para conquistar o eleitor e não em tentar destruir seus adversários.

E que exista respeito entre os brasileiros. Que as disputas sejam no campo das ideias, não baseadas em ofensas, xingamentos e baixarias.

Os moradores do Grande ABC podem fazer com que esse e os próximos anos sejam especiais com um ato simples, que é votar em pessoas que sejam da região. Chega de eleger forasteiros, que só aparecem nas sete cidades em anos eleitorais e depois somem.

O Grande ABC é uma região importante demais para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Com mais representantes na Assembleia paulista, na Câmara Federal e até no Senado poderá ser ainda mais forte. Retomar um protagonismo que sempre foi sua marca.

Não será fácil, mas com todos mobilizados, é possível ter um feliz ano novo.