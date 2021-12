Mega da Virada vai pagar prêmio de R$ 350 milhões

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



31/12/2021 | 00:01



A Caixa sorteia hoje as dezenas da Mega da Virada. O prêmio é de generosos R$ 350 milhões. Não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal, a tradicional com seis dezenas (R$ 4,50), a grana é dividida entre os que acertarem cinco, na segunda faixa, e assim por diante, de acordo com as faixas de premiação. A probabilidade de acerto das seis dezenas é de, segundo o site da Caixa, uma em 50.063.860. As apostas podem ser feitas até 17h, com sorteio programado para 18h.

É, sem dúvida, bolada que mexe com a imaginação de muita gente. O principal objetivo é, para a maioria, ajudar familiares, amigos e resolver os problemas de todos eles, com o que precisarem. É o caso do casal Roberto Caubiter Gomes, 39 anos, e Cristiane Correia Ribeiro Gomes, 42, de Diadema. “Parece clichê, mas ajudaria a minha família, porque ela merece, e também pessoas aleatoriamente, que não conheço. Ia ser lindo tirar o sorriso das pessoas e mudar a vida delas”, diz ele. “Se ganhasse, ficaria bem calada. Só vão saber muito tempo depois. Não conheço ninguém que ganhou. E se algum conhecido ganhou, é muito frio, porque manteve sigilo”, brinca ela.

José Raimundo, 66, arquiteto de Santo André, informa que sempre joga, mas não tem dezenas preferidas nem superstição. “Gosto de números esquisitos.” Se ganhar revela que se mantém “de boa”. “Vou ficar quietinho, pensar durante 30, 40 dias para ver o que vou fazer.”

Aos que anseiam por bens materiais, com o montante é possível comprar, por exemplo, 2.500 veículos Renegade Limited 1.8 4x2 flex 16v automático a gasolina, da Jeep, zero-quilômetro, que custa, segundo a Tabela Fipe, R$ 140 mil cada. Ou, se mais modesto, 4.988 modelos Onix hatch 1.0 12v flex, da GM, que sai por R$ 70.165 a unidade. Ou, se a necessidade for por moradia, 700 casas com preço de R$ 500 mil cada.

Já para os que vão ter a solidariedade aflorada e desejam ajudar o próximo, dá para adquirir 1,75 milhão de cestas básicas de R$ 200 cada. Ou presentear filhos, sobrinhos, netos e o resto da criançada do bairro com 58.333 PlayStation 5 (R$ 6.000 cada). Ou 21.875 iPhone 13 (R$ 16 mil por aparelho), o último e cobiçado modelo. E, claro, para comemorar a conquista, com belíssimo churrasco nestes tempos de ‘vacas magras’, devido ao alto custo do produto, daria para comprar 194.444 quilos da picanha servida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a amigos e familiares no último Dia das Mães no Palácio da Alvorada, ao custo de R$ 1.800 o quilo.

“Vou ajudar principalmente o pessoal da Bahia, minha prioridade, pessoal que está precisando bastante de alimentos, de colchões, porque perderam tudo, infelizmente”, diz, solidária, Maria Alexandra da Silva, 22, entrevistadora social de Santo André.

Se deseja fugir da rotina e dar uma voltinha pelo mundo para desestressar não vai precisar fazer muito esforço nem economizar o ano todo, basta sacar uns trocados para ir, por exemplo, às Ilhas Maldivas, com pacotes na internet que custam entre R$ 4.000 e R$ 6.000. Se quiser ir só a esse lugar de lindas praias e belas lagoas azuis no Oceano Índico, vai fazê-lo por aproximadamente 58 mil vezes.

Já Durval Cardoso, 47, auxiliar administrativo andreense, não sabe o que fazer com “tanto dinheiro”. “Não tenho isso na cabeça, não sei. Sumir do mapa, no mundo, não sei. Mas não posso deixar minha família, meus camaradas, não é assim, não sei”, encerra.

‘R$ 350 milhões podem crescer mais’