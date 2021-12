Leticia Collin completa 32 anos de idade: Tem dias que é muito difícil

30/12/2021 | 13:11



Leticia Collin está completando nesta quinta-feira, dia 30, 32 anos de idade e aproveitou para compartilhar uma série de fotos, ao lado da família e amigos, nas redes sociais.

Nos cliques que foram postados no Instagram, a atriz aparece junto com o marido, Michel Melamed, o filho, Uri e os seus pais, Analdina e José Hélio, além de outros familiares. E, inclusive, em uma das fotos o herdeiro de Leticia aparece brincando com Clara Maria, filha de Tata Werneck e Rafael Vitti.

Sou feita desses abraços, desses olhares, dessa gente. E ainda preciso de muito mais que 10 fotos pra dar conta desse mar de amor que molha minhas células.

Tem dias em que é muito difícil. Enxaqueca, angústia, mente agitada, cansaço. Mas sempre passa. Tem sempre uma mão estendida pra mim. Obrigada a vocês meus queridos, que me trouxeram até aqui. 32, escreveu a artista na legenda da publicação.