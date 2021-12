Vera Viel aparece de biquíni e exibe corpão aos 46 anos de idade

30/12/2021 | 13:10



Vera Viel está com tudo! A musa está curtindo o fim de ano ao lado do marido, Rodrigo Faro, e das filhas, e claro, compartilhando os detalhes com os seguidores. Na última quarta-feira, dia 29, ela postou uma imagem dentro da lancha, na qual aparece apenas de biquíni - exibindo o corpão aos 46 anos de idade.

Céu, natureza, mar, a luz do sol, eu, escreveu na legenda.

Os seguidores, claro, rasgaram elogios:

O tempo passa e você fica cada dia mais bonita, disse um perfil.

Simplesmente linda!, apontou um usuário.

Dá nem para saber quem é mãe, quem é filha, elogiou outro.