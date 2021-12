Selena Gomez e Cara Delevigne fazem a mesma tatuagem

30/12/2021 | 12:10



Selena Gomez e Cara Delevigne decidiram carregar a amizade na pele! Isso porque as atrizes fizeram a mesma tatuagem no início deste mês. Na última terça-feira, dia 28, o próprio tatuador, Keith Scott, revelou o desenho: uma flor.

Com traço de tinta escorrendo por baixo, as rosas foram feitas em locais diferentes nos corpos das artistas, mas o formato dos desenhos são idênticos. Selena escolheu nas costas e Cara na lateral da costela.

Para vocês saberem, eu não contei para elas até acabar que essas foram minha primeiras tatuagens em aquarela, revelou Keith.

As duas são amigas de longa data e, de acordo com a Variety, irão contracenar na segunda temporada de Only Murders in the Building. Fofas, né?!