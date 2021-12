Desassoreamento de rios e córregos amenizou enchentes em Ribeirão Pires

Dérek Bittencourt



30/12/2021 | 10:57



A secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana (ZEMA) da Prefeitura de Ribierão Pires intensificou neste ano os trabalhos de prevenção às enchentes. As ações contemplaram mais de 30 pontos estratégicos, com objetivo busca retirar o acúmulo de materiais em rios e córregos, melhorar o escoamento da água e assim evitar como alagamentos e enchentes.

O resultado dessas ações pode ser constatado durante a forte tempestade da última terça-feira, dia 28, quando choveu mais de 100 milímetros na região do ABC e a Estância registrou pequenos pontos de alagamentos, que em poucos minutos restabeleceram a normalidade devido ao rápido escoamento das águas.

Nesta semana, por exemplo, a ZEMA realizou trabalho de limpeza preventiva no córrego localizado no São Caetano. Já para o início de 2022, as limpezas preventivas estão programadas para a região de Ouro Fino. Entre os bairros que já foram atendidos estão: Jardim Itacolomy , Jardim Valentina, Jardim Caçula, Jardim Ribeirão Pires, Jardim Luso, Santa Luzia, Barro Branco, Jardim Santa Rosa, Vila Gomes, Centro, Jardim Santa Inês, entre outros.

“O desassoreamento aumenta a vazão do córrego, o que impede a retenção e o retorno das águas pluviais em dias de chuva que, geralmente, resulta em enchentes. É mais um grande trabalho para a nossa cidade que já apresentou importantes resultados de prevenção”, explicou o secretário de Zeladoria e Manutenção Urbana, Rubão Fernandes.

Operação Cata Bagulho - O serviço é voltado à coleta de materiais em desuso na cidade. Evita que os inservíveis sejam descartados em locais inadequados, como beiras de cursos d’água e vias públicas, sendo assim mais um importante trabalho de prevenção executado pela ZEMA. Para pré- agendamento do serviço basta ligar para 4828-1609 .

Quando confirmado o agendamento, basta colocar os objetos que serão recolhidos na calçada com uma hora de antecedência. Não são recolhidos galhos, resíduos de processo produtivo de empresas, volumes grandes de entulhos e restos de materiais de construção.