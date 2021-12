Glória Menezes leva filha até o altar em casamento e realiza sonho de Tarcísio Meira

30/12/2021 | 10:10



Glória Menezes viveu um momento para lá de especial na última quarta-feira, dia 29. Maria Amélia, sua filha, se casou e a atriz fez questão de levá-la até o altar, emocionando todos os presentes. Isso porque Glória confessou que sonhava com a ocasião ao lado do esposo, o saudoso Tarcísio Meira, que morreu em agosto deste ano por conta da Covid-19.

O perfil responsável pelos docinhos da festa compartilhou algumas imagens do momento e ressaltou que a cerimônia, realizada na fazenda da família em Porto Feliz, foi linda.

Flashback!

Regina Duarte surpreendeu os seguidores ao rasgar elogios para Glória Menezes, sua companheira em diversas novelas, no Instagram. Ela ainda desejou só coisas boas para a artista.

Glória, querida amiga, minha parceira em tantas novelas ? você não imagina como sou grata pela forma amável, calorosa , protetora e estimulante como você me recebeu na Excelsior em 1965, nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo . Você me acolheu com tanta generosidade quando fizemos com Avancini A Deusa Vencida, minha primeira novela! A minha admiração pela grande atriz que você sempre foi e é, a minha gratidão por seus ensinamentos, por seu apoio comigo em cena ? jamais esquecerei! Eu te desejo um 2022 com muita luz, saúde, paz , amor da família e muitas alegrias. Você merece todas as boas graças que o Criador tem para os bons , os puros de coração!