Obituário - 30 de dezembro de 2021

30/12/2021 | 09:39



Helene Schwarz Erbert, 92. Natural de União da Vitória (Paraná). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Ruth Palmeira Athayde, 91. Natural de Caçapava (São Paulo). Residia no bairro do Tatuapé, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Dauta Sampaio Pitta, 88. Natural de Matão (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Roberto Riyosei Goya, 86. Natural de Avaré (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dirce Alves da Silva, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ramira Penteado de Britto, 79. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Ferreira Muniz, 66. Natural de Macedônia (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

José Luiz Conti, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Controlador de acesso. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonildo Siola, 62. Natural de Indiana (São Paulo). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Operador de empilhadeira. Dia 26, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Silva Veloso, 60. Natural de São José do Piauí. Residia no bairro Munhoz Júnior, em Osasco (São Paulo). Dia 26, em Santo André. Cemitério de São José do Piauí.

Meire da Silva Ramos, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Auxiliar odontológico. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Jailma de Sousa Almeida, 47. Natural de Sumé (Paraíba). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Vendedora. Dia 26, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Panucci, 37. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Jadiel José da Silva, 21. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pedreiro. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ferdinando Petrechi, 93. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Arlinda Rocha de Oliveira Silva, 89. Natural de Poções (Bahia). Residia no Parque dos Bandeirantes, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Evander Miranda de Oliveira, 81. Natural de Mirador (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria Stela Cerioni, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Leonor Francisca da Silva, 77. Natural de Tremendal (Bahia). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 25. Vale dos Ipês, em Taboão da Serra (São Paulo).

Antonio Alves da Silva, 77. Natural de Tavares (Paraíba). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Ilton Dias, 76. Natural de Registro (São Paulo). Residia no bairro Moinho Velho, em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Laimerte Gonçalves de Oliveira, 73. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Antonio Torres Vielsa, 71. Natural do Ribeirão dos Índios (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Jack Pedreira da Silva, 69. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Antonia Leite dos Santos, 68. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia na Vila Areião, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Fábio de Toledo Piza, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

José Valdevan Pinheiro, 55. Natural de Milha (Ceará). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Rosa Rodrigues Freire, 52. Natural de São Benedito (Ceará). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Arielli Eufrazino da Silva, 12. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Elói Antonio da Silva, 77. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Augusto Martins, 83. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Crematório Vila Alpina.

Dércio Maria, 81. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Pereira dos Santos, 73. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Conceição da Silva, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Jesulino Barboza da Silva, 53. Natural da Barra da Choça (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Lino Leandro Pocci da Silva, 41. Natural do Guarujá (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Osvaldina Maria Souza Gomes, 88. Natural de Ituiutaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosineire Rosa da Silva, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Madalena de Souza Garcia, 88. Natural de São Jerônimo da Serra (Paraná). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Lázaro Laureano Rodrigues, 83. Natural de Itaí (São Paulo). Residia na Vila Maracá, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Idair Lipere, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Ireneu Minari, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Márcia Cardoso, 40. Natural de Mauá. Residia na Vila São João, em Rio Grande da Serra. Dia 22. Cemitério São José.