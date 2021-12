Ribeirão garante R$ 30 milhões para infraestrutura e saúde

Da Redação



30/12/2021



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), oficializou ontem o financiamento de R$ 30 milhões com a Caixa, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). O volume total será investido de forma dividida entre obras de recapeamento, pavimentação e outras obras de infraestrutura no município. Os recursos possuem prazo de quitação de até 96 meses. O pagamento desse empréstimo será feito com recursos próprios. O processo de licitação deve ter início em janeiro do ano que vem.

Com a liberação do recurso, Ribeirão Pires dará início ao maior cronograma de obras de infraestrutura da história da cidade. Serão contemplados com recapeamento de vias os seguintes bairros: Centro Alto (núcleo Colonial), Suíssa, Roncon, Colônia (Bertoldo), São Caetaninho (Planalto), Santana (Guerda e Jardim Santana), Bocaina (Vila Sueli); e com pavimentação: Quarta Divisão (Verão, Vila Rica, Jardim Zilda e Rosalina).

Além disso, com o montante liberado por meio do acordo com o Finisa será possível a construção de um ginásio de esportes na Vila Gomes, com capacidade para aproximadamente 2.500 pessoas; a construção de um campo de futebol com grama sintética em Ouro Fino Paulista e a conclusão da UBS (Unidade Básica de Saúde do Jardim Aliança), que atende também aos moradores do Jardim Guanabara).

“Não havia perspectiva de resolução do endividamento que a cidade se encontrava quando assumimos a Prefeitura, muito menos em prazo tão curto. Graças ao excelente trabalho das secretarias de Finanças e Administração, sem contar o apoio da Câmara Municipal para aprovação do Finisa, conseguiremos realizar sonhos de mais de 30 anos da população”, comentou o prefeito.

HOSPITAL

Volpi também citou o que classificou “como uma das poucas promessas” que fez durante a campanha eleitoral do ano passado, que é a conclusão do Hospital Municipal Santa Luzia, cuja ordem de serviço para a retomada das obras foi assinada recentemente.

“Deus tem nos ajudado a ter lucidez para encontrar caminhos para outras ações quando pensávamos que seria possível apenas a conclusão do hospital municipal. Vamos continuar trabalhando para melhorar a vida do cidadão de Ribeirão Pires”, completou o prefeito.

Participaram da assinatura do empréstimo junto ao Finisa os secretários Nonô Nardelli (Governo), Eduardo Pacheco (Finanças e Administração), Rafael Volpi (Assuntos Estratégicos) e Sergio Poloni (Obras), além do vice-prefeito Amigão D’Orto, Guto Volpi (presidente da Câmara) e representantes da Caixa.