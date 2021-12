Santo André prevê piscinão até 2023

Dérek Bittencourt



30/12/2021 | 09:12



Os moradores da Vila América mais uma vez viveram momentos de tensão durante a tempestade que despejou 109 mm (milímetros) de água sobre Santo André, na terça-feira – volume esperado para 15 dias de dezembro – e inundou mais uma vez diversas vias do bairro. A água invadiu casas, arrastou carros e causou muito prejuízo às famílias. No entanto, segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB) disse ontem em live do Diário, este problema tem data para acabar: até o fim de 2023 deverá estar pronto o novo piscinão da região, que será construído a partir do primeiro semestre no ano que vem debaixo do Parque da Juventude Ana Brandão.

A proposta envolvendo a construção do reservatório integra pacote de infraestrutura – junto às obras de canalização do Córrego Cassaquera e outras intervenções voltadas à drenagem – financiado pela CAF (Corporação Andina de Fomento), banco de desenvolvimento da América Latina, no valor global de US$ 50 milhões (equivalentes a R$ 284 milhões na cotação de ontem) – sendo US$ 12,5 milhões (R$ 71 milhões) acertados de contrapartida da Prefeitura.

“A CAF, por ser órgão internacional, exige projeto executivo, que é o mais detalhado possível. A lei brasileira permite fazer licitação com projeto funcional”, explicou Paulo Serra. “O projeto vai ser entregue no primeiro bimestre, a partir daí licita e o prazo máximo para início das obras é junho de 2022. Se não fosse a pandemia tenho certeza que já teria tirado do papel. Mas em dois anos vamos entregar, para dar tranquilidade aos moradores”, declarou o prefeito andreense. “Será o maior piscinão da cidade de Santo André e na Região Metropolitana só perde para o Jaboticabal, que será maior do Estado (na região da divisa entre São Bernardo, São Caetano e a Capital, que teve início das obras na segunda-feira)”, complementou.

O chefe do Paço andreense ainda lembrou que, desde que assumiu o cargo, fez intervenções em três reservatórios da cidade e está para entregar o quarto. “Em 2017 identificamos os pontos de atenção. Investimos no Piscinão Santa Teresinha, que teve 30% de aumento de capacidade. No Piscinão Bom Pastor, que era ponto crítico e ontem (terça-feira) não teve problema, aumentamos em 35% a capacidade. E no do Jardim Irene, que evita alagamentos na região do Cata Preta. E vamos entregar no fim de janeiro o Cassaquera, que ontem (terça-feira) funcionou a canalização.”



RARIDADE

De acordo com Paulo Serra, o fenômeno climático que ocorreu anteontem é extremamente raro. “Vimos fenômeno que só quatro vezes ocorreu nesses últimos dez anos. Temos de adequar o planejamento à nova realidade climática. Foram 109 mm em menos de 30 minutos. A última vez que aconteceu foi em 2019. A gente ia completar três anos sem nenhum tipo de ocorrência”, disse. “Foi a junção de duas massas que vieram de Mauá e São Caetano. Para esse fenômeno se repetir, a possibilidade é muito pequena”, previu Paulo Serra.



MEDIDAS

A Prefeitura de Santo André passará a informar em seu site boletins com a previsão do tempo “para que as pessoas se preparem”. Paulo Serra ainda disse que até domingo não devam ocorrer tempestades como a de terça-feira. “A previsão, até dia 2, é que nenhum dia ultrapasse os 30 mm. Se isso se mantiver, não há motivo para preocupação. Menos de um terço do que choveu ontem. Isso não causa nenhum tipo de estrago. Mas clima é instável, estamos em estado de atenção. Importante também dizer para as pessoas colocarem o lixo na rua somente próximo do horário da coleta de lixo. (Na terça-feira) Tinha muito lixo na rua que acabou sendo carregado a esses locais mais atingidos.”