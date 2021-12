Torcida do Santo André perde tudo em alagamento da sede

Dérek Bittencourt



30/12/2021 | 08:51



A forte chuva de anteontem em Santo André não afetou somente o Estádio Bruno Daniel, onde o Ramalhão manda seus jogos e teve toda a parte de subsolo alagada, como também trouxe prejuízo à sede da principal torcida uniformizada ramalhina, que fica a quatro quarteirões da praça esportiva, bem próximo do Piscinão da Vila América, um dos pontos que mais sofreram com enchente. A casa onde funciona o quartel-general da Fúria Andreense – reformada e reinaugurada recentemente, inclusive (para a obra, realizada pelos próprios associados, entre eles o simbólico Esquerdinha, a torcida arrecadou R$ 15 mil) – foi invadida pela água, prejudicando eletrodomésticos, mobília (sofás e mesas), instrumentos musicais da bateria, adereços e outros itens que eram guardados no local. O volume foi tanto que a inundação quase cobriu o teto do carro de um integrante da uniformizada.

“Estamos desde ontem (terça-feira) nos revezando entre os associados para fazer a limpeza”, disse Caio César, integrante da diretoria da Fúria Andreense. “O triste é que anteontem (segunda-feira), dia anterior às enchentes, estávamos buscando forma de arrecadar alimentos e água lá na sede para o pessoal que foi prejudicado pelos alagamentos lá na Bahia. E aconteceu que tomamos essa rasteira aí”, emendou ele.

Em outubro, quando completou 21 anos, a torcida traçou planos para promover na sede em 2022: aulas de luta, escolinha de bateria e promover ações sociais. No entanto, com os acontecimentos os planos deverão ser alterados.

Em busca de ajuda e/ou doações, a torcida disponibilizou uma conta pix: 36856086814, em nome de Diogo Morais.