Times da região dão folga para jogadores passarem o ano

Dérek Bittencourt



30/12/2021 | 08:48



Os cinco times do Grande ABC que, a partir de janeiro, disputarão as três divisões do Campeonato Paulista já estão em atividade há pelo menos um mês. No entanto, até como forma de agradar os atletas, todos deram folga aos elencos para que passem o feriado do Ano-Novo com suas famílias. Sendo assim, ontem foi o último dia de treino de Santo André, São Bernardo FC, Água Santa (trio da Série A-1), São Caetano (A-2) e EC São Bernardo (A-3), que têm reapresentação marcada para dia 3.

E quando os jogadores voltarem ao batente, praticamente em seguida pegarão a estrada. Isso porque as equipes planejaram períodos de pré-temporada fora da cidade. O Santo André, por exemplo, embarca para Guararema no dia 7 e permanece por lá até o dia 14. Assim, depois de mais de uma década indo para Jacutinga-MG ou Vargem-SP, o Ramalhão vai se preparar em um novo local.

“Acertamos a pré-temporada em Guararema, próximo daqui, na região de Mogi das Cruzes, Suzano. A gente habitualmente fez em Jacutinga, mas fizemos visita no início de dezembro e o campo estava bem danificado, o que nos preocupou – apesar de a Prefeitura ter nos afirmado que deixaria em condições, preferimos não correr o risco. Guararema tem campos muito bons, boas hospedagem e alimentação”, explicou o diretor de futebol Juraci Catarino.

O São Bernardo FC, como já fica alojado no CT Seven, em Atibaia, realizará os trabalhos por lá, sob comando do técnico Márcio Zanardi. Já o Água Santa, do treinador Sérgio Guedes, seguirá logo no dia 3 para Sorocaba, local onde já realizou outros períodos de preparação.

Participante da Série A-2, o São Caetano não sairá do Grande ABC para fazer sua preparação. Isso porque o Azulão utilizará estrutura que já atendeu diversos clubes da região, a Estância Santa Luzia, em Mauá.

O único que não informou se irá ou não realizar pré-temporada fora foi o EC São Bernardo, que estreia dia 30 de janeiro na Série A-3.