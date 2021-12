Ja Morant brilha com 41 pontos e Grizzlies batem Lakers; Suns vencem Thunder

30/12/2021 | 08:30



O Memphis Grizzlies venceu o Los Angeles Lakers por 104 a 99, na rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA, após grande atuação de Ja Morant no ginásio FedExForum, em Memphis. O armador anotou 41 pontos e distribuiu 10 assistências, além de conseguir dois tocos e dois roubos de bola, com um recorde de seis acertos em sete arremessos de três pontos.

A grande partida de Morant serviu para eclipsar a também excelente atuação de LeBron James, que terminou o jogo com 37 pontos, 13 rebotes, dois tocos, duas assistências e oito acertos em 14 arremessos do perímetro pelos Lakers.

O duelo ainda opôs um Lakers mais dominante no perímetro (15-41 contra 10-30 dos Grizzlies), com o time de Memphis tendo mais domínio no garrafão, seja em rebotes - 43 a 39, sendo 13 a 7 nos ofensivos -, como nos pontos dentro da área pintada (46 a 36).

A vitória deixou os Grizzlies na quarta posição da Conferência Oeste, com 22 triunfos em 36 partidas, seis jogos atrás do líder Golden State Warriors, enquanto que os Lakers seguem na oitava posição com 17 vitórias e 19 derrotas - com o mesmo recorde do nono colocado Minnesota Timberwolves.

Logo atrás dos Warriors está o Phoenix Suns - com a mesma campanha de 27 vitórias e sete derrotas, mas atrás pelos critérios de desempate -, que teve trabalho em casa, apesar do placar mais elástico, contra o 14.º e penúltimo colocado do Oeste. O time do Arizona teve de suar para superar o Oklahoma City Thunder por 115 a 97.

Devin Booker foi o dono do jogo. Com a pontaria afiada, o armador dos Suns somou 38 pontos e ainda conseguiu sete rebotes, cinco assistências e dois tocos. Pelo Thunder, dois jogadores merecem destaque. Ty Jerome liderou a pontuação com 24 pontos, além de oito rebotes, seguido de perto por Aaron Wiggins (22 pontos e igualmente oito rebotes).

ADIAMENTO - A NBA adiou mais uma partida, desta vez entre San Antonio Spurs e Miami Heat, em San Antonio, que deveria ser disputada nesta quarta-feira. Casos positivos de covid-19 mais algumas lesões deixaram o time da Flórida com menos de oito jogadores disponíveis para o jogo, o mínimo requerido pela liga.

Este é o 10.º jogo adiado nesta temporada atual da maior liga de basquete do mundo. Nenhuma partida foi remarcada por enquanto. O Heat estava com 12 jogadores listados como ausentes para o duelo contra os Spurs por várias razões. Conseguiu ainda vencer o Washington Wizards na terça-feira com apenas oito atletas disponíveis. Destes oito, apenas cinco estariam aptos a jogar no Texas.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Detroit Pistons 85 x 94 New York Knicks

Indiana Pacers 108 x 116 Charlotte Hornets

Boston Celtics 82 x 91 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 131 x 117 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 104 x 99 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 115 x 97 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 105 x 120 Utah Jazz

Sacramento Kings 95 x 94 Dallas Mavericks

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets x Golden State Warriors