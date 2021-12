Maior reservatório de SP, Piscinão Jaboticabal ficará pronto em 2023

Daniel Tossato



28/12/2021 | 08:48



Com obras iniciadas na manhã de ontem, o governo do Estado de São Paulo, sob comando do governador em exercício Rodrigo Garcia (PSDB), planeja entregar o Piscinão Jaboticabal em maio de 2023, após 18 meses de obras. O reservatório, demanda antiga do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ocupará área de 154 mil m² (Metros Quadrados) na divisa entre São Bernardo, São Caetano e Capital.

O Estado vai investir R$ 238 milhões para construir o piscinão, sendo R$ 132 milhões em obras e outros R$ 106 milhões em desapropriações. Com capacidade para acumular 900 milhões de litros de água da chuva, o equipamento é o maior do Estado.

No evento que marcou o início das obras, na manhã de ontem, o governador Rodrigo Garcia recebeu os prefeitos de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e da Capital, Ricardo Nunes (MDB), municípios diretamente beneficiados pela intervenção. Deputado federal com domicílio eleitoral em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) também compareceu, assim como o secretário de Infraestrutura e Maio Ambiente do Estado, Marcos Penido.

“Desarquivamos o projeto do Piscinão Jaboticabal em março de 2019, quando o Grande ABC sofreu com enchentes que deixaram vítimas fatais. Toda obra será custeada com valores do Estado de São Paulo”, declarou o governador em exercício durante sua fala.

O prefeito Orlando Morando avaliou que a obra pode encerrar problema “crônico” na região, e lembrou que os prefeitos reforçaram sobre a necessidade da obra em março de 2019.

“Essa é uma obra que não traz benefício eleitoral, mas é um projeto que salva vidas, e é isso que importa. Por causa do problema de enchentes, tivemos até a ameaça de uma montadora que deixaria a cidade (São Bernardo). O reservatório vai resolver os problemas da Vila Vivaldi, do Taboão e também da Via Anchieta, que costuma encher quando há chuva muito forte”, disse Morando.

Participando de seu primeiro evento como prefeito de São Caetano, após aguardar pouco mais de um ano para comandar a cidade, José Auricchio Júnior (PSDB) afirmou que o Estado concretiza sonho antigo da região.

“As obras do Piscinão Jaboticabal eram sempre anunciadas, mas nunca iniciadas, o que nos causava frustração. Agora, com o início das obras, tenho certeza que o Grande ABC é grato ao governo. Essa obra será um diferencial enorme para São Caetano”, disse.

CRÍTICA A PAULO GUEDES

Governador em exercício do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) teceu críticas ao governo federal, que, inicialmente, avaliou que poderia financiar a obra do Piscinão Jaboticabal.

Conforme Garcia, sem dar explicações, o governo federal, por meio da Caixa, “simplesmente teria parado” de responder às demandas do Palácio dos Bandeirantes.

“Achamos, inicialmente, que receberíamos auxílio financeiro do governo federal, mas isso não ocorreu. Simplesmente, a Caixa parou de nos responder e decidimos bancar a obra com recursos próprios”, afirmou o tucano.

A reclamação encontrou coro no prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que lembrou da promessa que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, teria feito aos prefeitos e ao governador do Estado, João Doria (PSDB).