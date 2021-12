Danton Mello fala sobre mudança de visual e diabetes:- Foi um cuidado não só com o corpo, mas com a cabeça

27/12/2021 | 13:10



Gente como a gente, Danton Mello também sofreu com a pandemia da Covid-19. Em exclusiva a Patrícia Kogut, o ator falou sobre seu papel na novela das nove, Um Lugar ao Sol, sua luta contra o diabetes e sobre mudança de visual.

O artista interpreta um sapateiro mineiro empático chamado Mateus. Apesar de adorar o personagem e concordar com as semelhanças entre eles, Danton confessou sentir falta de seu rosto. Por conta da pandemia, ele acabou ficando dois anos com o mesmo visual:

- Quiseram o cabelão, pediram para deixar a barba crescer. Adorei a ideia, mas eu sofria. Quando acostumei, veio a pandemia. E aquela composição que era para durar dez meses ficou quase o dobro. Chegou uma hora que fiquei com saudade de ver meu rosto. Tanto que terminou a novela, tirei o cabelo, cortei. Precisava ficar de cara limpa.

Depois das gravações da novela, o dublador decidiu cuidar da sua saúde por conta do diabetes e acabou emagrecendo:

- Ao longo da pandemia, todos nós sofremos muito, perdemos vidas. Fiquei mexido e não cuidei muito bem de mim. Ganhei peso, fiquei descompensado com relação ao diabetes. Quando terminou a novela, tracei uma meta: melhorar a saúde. [...] Foi um cuidado não só com o corpo, mas com a cabeça. Não importava o peso que eu ia ficar, não era estética.

A mudança de visual, além de fazer bem para sua saúde e diminuir a quantidade de remédio, foi conveniente para sua caracterização no novo filme de Wagner Assis, Ninguém é de Ninguém.