Lan Lanh derrete a web ao compartilhar clique fofo das filhas

27/12/2021 | 10:11



Lan Lanh compartilhou no último domingo, dia 26, um clique para lá de fofo das filhas Tiê e Kim, frutos do relacionamento com Nanda Costa. Na imagem postada no Instagram, as gêmeas aparecem deitadas, usando macacões natalinos idênticos e faixas combinando na cabeça.

Amores de mainha, escreveu a percussionista na legenda.

Os internautas se derreteram com a foto e fizeram questão de elogiar as pequenas nos comentários.

Muito lindas, disse a cantora Roberta Campos.

Cada dia mais fofas, elogiou um perfil.

Uma a carinha da Lan, outra da Nanda, apontou outro usuário.