Sem medo das chuvas

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021 | 08:19



Não é de hoje que moradores do Grande ABC sofrem e passam noites em claro aos primeiros momentos de fortes chuvas. A preocupação com a perda de vidas e de patrimônio conquistado com muito esforço é algo muito presente na realidade de quem sabe os riscos reais de um alagamento ou desmoronamento.

Nesse sentido, o Diário sempre foi um porta-voz dessa população na cobrança por ações efetivas das autoridades para que cenas de desespero, como infelizmente vistas principalmente nas temporadas de chuvas, não se repitam.

Em março de 2019, as chuvas que atingiram o Grande ABC naquela ocasião causaram a morte de dez pessoas e causaram destruição em praticamente todas as cidades. Naquele momento, todos os prefeitos foram ao governo do Estado cobrar alternativas para impedir que novos casos como esses voltassem a acontecer na região.

Na pauta, estava o destravamento das obras do Piscinão Jaboticabal, o maior reservatório da Grande São Paulo e que será construído nas divisas das cidades de São Bernardo, São Caetano e da Capital. O equipamento irá beneficiar diretamente mais de 500 mil pessoas.

Em entrevista exclusiva ao Diário, em novembro, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, disse que estava tudo pronto para que o Estado pudesse começar a obra. O problema, na ocasião, era a demora da Justiça na realização de nova perícia para o processo de desapropriação.

Hoje, o governador em exercício Rodrigo Garcia (PSDB) autoriza o início das obras do piscinão, que deverá ficar pronto em 15 meses. No total, serão investidos R$ 238 milhões no empreendimento.

Este Diário não irá diminuir um milímetro nas cobranças por mais soluções até que os moradores de nossa região possam dormir sem ter medo de uma tempestade na madrugada. E a construção do Piscinão Jaboticabal pode ser o início do fim desse pesadelo.