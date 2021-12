Obituário - 27 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Aparecida Theodoro Amparo, 96. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Apparecido Ferrari, 82. Natural de Cabrália Paulista (São Paulo). Residia no bairro Bom Pastor, em Santo André. Dia 23. Jardim da Colina.

Marina Lopes Correia, 82. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santos Ayres Garcia, 82. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José Albrigo, 81. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Amália Pezzolo, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nirce Zacharias, 78. Natural de Ribeirão Bonito (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Maria Ivone Vieira, 76. Natural de Palmeira (Paraná). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zoraide Celestino da Costa, 75. Natural de Buritama (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Severino dos Anjos da Silva, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Cardoso de Oliveira, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Pereira da Silva, 69. Natural de Lupércio (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio de Fátima Firmino, 68. Natural de João Monlevade (Minas Gerais). Motorista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Bezrra de Carvalho, 40. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Supervisor de vendas. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Jessé Anjos dos Santos, 36. Natural de Aracaju (São Paulo). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Garçon. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Poço Verde (Sergipe).

Sumara Ribeiro dos Santos, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Augusta, em Guarulhos (São Paulo). Costureira. Dia 23, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Tereza Lineta Reis, 93. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Adalgisa Ribeiro Barros, 87. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Dotina Sposaro de Andrade, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Américas, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Carmen Ruiz, 82. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Médica. Dia 23, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Adão José dos Santos, 77. Natural de Maetinga (Bahia). Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ken Harada, 76. Natural de Rincão (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Juvenal Ruivo, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 23. Crematório Vila Alpina.

Conceição Sanches Leiva Franzoi, 72. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Gilberto Wilson Carneiro Baptista Barcellos, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santo Antonio, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Maria da Conceição Mendes, 71. Natural do Pilar (Alagoas). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria de Fátima Ferreira Silva, 68. Natural de Piassabuçu (Alagoas). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Antonio Nogueira da Silva, 67. Natural de Piquet Carneiro (Ceará). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Antonio Alves de Oliveira Neto, 66. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Maria das Graças de Oliveira, 62. Natural de Silveirânia (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Severino José Monteiro, 60. Natural de Cumaru (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Marcos Capeli, 44. Natural de Rolândia (Paraná). Residi no Jardim Gabriela 3, em Jandira (São Paulo). Di 23, em São Bernardo. Cemitério Altas Campos, em Jandira.



SÃO CAETANO

Maria de Jesus Peporini, 84. Natural de Paraguaçu Paulista. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Pensionista. Di 23, em Santo André. Cemitério São Paulo.



D I A D E M A

Geralda Celitti, 83. Natural de Pedro Avelino (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Olinda do Carmo Barreto, 71. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Luís dos Santos, 66. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no bairro Costa e Silva. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Roseli Fernandes de Souza, 54. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.