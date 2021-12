São Caetano acerta com mais três reforços para a Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/12/2021 | 10:35



O São Caetano acertou com mais três peças para fortalecer o elenco que disputará o Campeonato Paulista da Série A-2 de 2022. Assim, aos poucos, o técnico Max Sandro vai tendo o grupo completo para treinar, visando o acesso de volta à elite do Estadual.

Aos 21 anos, o meia-atacante Donizete chega emprestado pelo Santos. Outro jogador das mesmas posição e idade, Lincon Marcondes vem por empréstimo junto ao Palmeiras. "Vejo no São Caetano mais uma grande oportunidade na minha carreira. Trata-se de uma equipe conhecida em todo o Brasil, que apresenta uma boa estrutura de trabalho para os atletas. Vamos trabalhar muito para buscar o acesso", declarou Lincon.

Com rodagem no futebol paulista, o atacante Maranhão, 25, exaltou a oportunidade em defender o São Caetano. "Estou muito motivado para jogar e marcar com essa camisa do Azulão. Tenho fé que unidos e com muito trabalho vamos ser vitoriosos no ano que vem."