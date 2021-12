Júnior Oliveira e Pará ficam no Tigre

Dérek Bittencourt

25/12/2021



O São Bernardo FC oficializou as renovações contratuais para 2022 com duas peças fundamentais para a temporada perfeita que teve em 2021 – com dois troféus de campeão, uma promoção à Primeira Divisão estadual e uma classificação para a Série D nacional –, casos do goleiro Júnior Oliveira e do lateral-esquerdo Pará, homens de confiança do técnico Márcio Zanardi.

O arqueiro de 31 anos foi reserva de Gabriel Gasparotto durante a disputa da Série A-2, que terminou com título do Tigre e acesso à elite. Porém, quando o titular foi emprestado ao Novorizontino, Júnior Oliveira assumiu a posição – inicialmente revezando com o veterano Oliveira –, mas aos poucos se consolidou e teve desempenhos que ajudaram o time a alcançar o troféu da Copa Paulista e a vaga na Série D do Brasileiro.

“Satisfação enorme em dar sequência no trabalho aqui no Tigre. O ano de 2021 foi especial com as nossas conquistas e eu agradeço à diretoria e à comissão técnica pela confiança para poder seguir representando o São Bernardo com muito trabalho”, exaltou o goleiro.

Já Pará, 34, vai para sua terceira temporada pelo Tigre. Somente este ano, participou de 31 dos 33 jogos que o São Bernardo FC disputou, seja como titular ou entrando no decorrer, recordista entre todos os jogadores que defenderam o clube em 2021.

“Agradeço a confiança e feliz por vestir essa camisa em mais uma temporada. Vou seguir dando o meu melhor, como foi nesses dois anos até aqui. Estamos juntos, diretoria e torcedores do Bernô”, exaltou o canhoto.

Por outro lado, quem não estendeu seu vínculo com o Aurinegro foi o meia Cesinha, destaque na Série A-2 pelo Rio Claro e que ajudou o Tigre no título da Copa Paulista. Ele deverá regressar à equipe rio-clarense para nova disputa do segundo nível do Estadual.

REFORÇOS

A diretoria está de olho no mercado e dois jogadores que despontam como possíveis primeiros contratados para o próximo ano são os atacantes Paulinho Moccelin e Matheus Davó.

O primeiro estava no Sport-PE e chegaria por empréstimo junto ao Londrina-PR, enquanto o segundo será cedido pelo Corinthians após passagem pelo futebol dos Estados Unidos, no Philadelphia Union, onde jogou por apenas 18 minutos.