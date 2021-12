Cufa distribui brinquedos e faz a alegria das crianças em São Bernardo

Heitor Agrício

Especial para o Diário



25/12/2021 | 10:03



Em clima natalino, a Cufa (Central Única das Favelas) fez ontem, véspera do feriado cristão, a alegria das crianças com distribuição de brinquedos e guloseimas na comunidade Zé do Buraco, em São Bernardo. Também foram entregues, além de 200 brinquedos, 400 lanches, refrigerante e algodão-doce aos jovens, que ainda puderam se divertir em cama elástica e escorregadores instalados no local para a alegria da criançada.

Após a ação, a equipe da entidade percorreu, de caminhonete, outros núcleos habitacionais da região distribuindo pacotes de doces. Houve, ainda, a entrega de 120 cestas básicas a pessoas que ‘atuam’ em semáforos, como, por exemplo, malabaristas, flanelinhas e distribuidores de panfletos.

A ação foi possível graças a doações recebidas na iniciativa Natal Sem Fome, organizada pela própria Cufa e que teve a colaboração de comércios, condomínios e empresários. A Central das Favelas também promoveu jogos beneficentes para levantar fundos.

Presidente da entidade, Alex Camburão, 41 anos, explica a visão de quem está dentro do projeto e reforça a importância das distribuições para a comunidade e o orgulho de participar da realização do ato. “É ação onde a gente quer levar a esperança. Acho que neste momento o Natal é muito importante, tem pessoas sem o que comer. Durante a entrega uma mãe falou que essa cesta básica era o que ela ia comer no mês, se não houvesse a ação ela não teria o que comer em casa. É impacto muito grande ajudar as pessoas neste momento. Um presente, um lanche revivem o espírito natalino. A curto prazo não traz muito benefício, mas a longo prazo vão lembrar da importância,” comenta.

Em relação à reação das crianças, o presidente da Central diz que é “situação muito impactante” ver o sorriso no rosto de cada uma. “Muitas nem esperam receber presente nesta época. Uma das crianças falou que era a primeira vez que recebia brinquedo no Natal, que não tinha o que comer em casa e a família recebeu cesta básica e brinquedo que mudaram o Natal dela. É é uma memória que vai marcar a vida dela.”