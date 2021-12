Um Natal para agradecer

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/12/2021 | 09:42



O Natal é, em muitos casos, o fechamento ou início de um novo ciclo. Mas para quem enfrentou e superou a Covid-19, a data agora passa a ter outro significado e motivo dos mais fortes para celebrar: o fato de estar vivo. É o caso do bancário Roberto Galassi, 68, que há pelo menos 30 anos assume, nesta época, seu lado Papai Noel, e que em setembro de 2020 testou positivo para o vírus e precisou se afastar da função que mais gosta.

Morador de Santo André. ele ficou 31 dias entubado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ser contaminado pelo novo coronavírus. Ao retornar do coma induzido, não tinha movimentos e, a partir daí, cada passo era uma vitória. Roberto também ficou sem poder falar, por causa de uma traqueostomia (abertura cirúrgica na traqueia), e levou alguns dias até conseguir se comunicar.

Após deixar o hospital, precisava continuar o tratamento para recuperar os movimentos. Ou, para reaprender. Chegou na clínica Nobre Saúde, em Santo André, em dezembro do ano passado, e ali passou por três meses de intenso processo de recuperação, Roberto prometeu que aquele Natal não passaria em branco, nem para ele nem para a equipe da clínica. Apesar de sua situação clínica e de as celebrações estarem vetadas devido à Covid, ele iria se vestir de Papai Noel para cumprir promessa por sua recuperação.

“No fim do ano, em 2020, contei para eles (médicos e enfermeiros) que me vestia de Papai Noel, mas sabia que passaria na clínica. Foi então que eles arrumaram uma roupa e barba para me fazerem sorrir, já que estava sem a minha (barba) por conta da traqueostomia”, lembra Roberto.

A partir daí, e recuperado da Covid, prometeu que todos os anos visitaria a clínica como o Bom Velhinho. No último domingo, o reencontro no local aconteceu. “Digo que recuperamos o Natal. De fato, recuperamos o Papai Noel. Então, foi incrível. Levei momentos de alegria para pacientes e familiares, e se os fiz esquecerem aqueles problemas por um minuto, já ganhei o ano”, comemora o andreense.

“Como Papai Noel, este ano é uma dupla alegria. Fiz um novo aniversário e comemorei um ano de vida”, finaliza.

RECUPERAÇÃO

Assim como Roberto, Gislaini Aparecida Souza, 46 anos, também sofreu com a Covid-19. Em fevereiro deste ano, a dona de casa foi internada no Hospital América, em Mauá, onde foi entubada e passou três meses na UTI. Ao chegar na clínica, as respostas neurológicas de Gislaini eram praticamente nulas, e os pulmões, segundo os médicos, estavam “brancos” (não reagiam).

No caminho até a clínica, Gislaini precisava de cinco litros de oxigênio por minuto e chegou no hospital utilizando 15. “Eu não andava, não falava, não entendia nada o que estava acontecendo. Mas eu não esqueci que existe um Deus que pode tudo, inclusive, me transformar em um milagre”, lembra, emocionada.

Gislaini, ao lado da família, celebra o novo recomeço, já que teve alta no início de dezembro. “O Natal vai me mostrar isso. Mostrar que temos a família”, comenta.

Edith Emilia Batistioli, 78, de mãos dadas com a filha, a diretora educacional Renata Batistioli, 46, também celebra o Natal de forma diferente. De uma forma que não enxergaram em outros anos.

“Sempre gostei de fazer uma mesa farta. Tanto que depois (da ceia) distribuíamos para as pessoas em comunidade. Isso já nos fazia felizes, mas ter saúde para celebrar o Natal não tem preço”, conta dona Edith, que passou pelo menos 140 dias internada.

Foram 38 dias em hospital de Santo André, e 105 na clínica, este ano, período de recuperação que incluiu fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. “Cheguei aqui sem mexer um dedo e saí andando, segurando as mãos de Deus. Não tenho motivos além desses para agradecer”, finaliza Edith.

Recuperados da Covid celebram o Natal em café da manhã especial

Mesmo com parte do rosto escondida pela máscara de proteção, o sorriso pelos olhos foi sinal da alegria de moradores da região que ganharam a batalha contra a Covid. Na semana passada, pacientes puderam compartilhar esse sentimento de vitória em um café da manhã especial na clínica nobre, em Santo André, onde fizeram tratamento complementar para recuperação.

Motivos não faltaram para comemorar. Com a chance de rever colegas de quarto e familiares que, infelizmente, se conheceram em momento de angústia, os sorrisos e abraços tomaram conta do local, assim como agradecimentos à equipe médica. Além de Gislaini e Edith, cerca de 25 pessoas participaram do café, que ainda contou com apresentação de um músico, que cantou canções de superação acompanhado pelos presentes.

Talita da Silva, psicóloga da clínica, foi quem encabeçou a ação especial. Com os atendimentos e as recuperações, ela percebeu que os próprios pacientes falavam em se encontrar depois da alta e celebrar aquele momento. "É simplesmente incrível ver essas pessoas, que não comiam ou bebiam sozinhas, e hoje andam e se alimentam sem ajuda. É uma reflexão para todos nós. Do que somos capazes? Esse é um café mais para nós do que para eles. Foi nossa alegria", comemorou Talita.

Eduardo Santana, sócio e diretor da clínica, relata a alegria em ver os pacientes retomando a vida após enfrentar a Covid na forma grave. "Nós sempre acreditamos neles, de que tudo ficaria bem e tentávamos passar isso. Foi uma rede de apoio entre pacientes, funcionários e familiares."

O café da manhã rendeu muitas histórias e lembranças, além de agradecimentos especiais e desejos de "vida longa" entre os agora "amigos para sempre".

Ao receberam alta, todos os pacientes passaram por um corredor humano, formado por enfermeiros e médicos, que aplaudiram o fim do tratamento. Desta vez, no café da manhã, foi o contrário. Os próprios pacientes formaram uma longa fila e, de surpresa, receberam médicos, enfermeiros e demais funcionários, que se emocionaram ao passar pelo corredor humano.

Os pacientes ainda ensaiaram e cantaram a música Marcas do Que Se Foi, dos Incríveis, onde, mesmo no improviso, a gratidão era visível entre as palavras e o brilho nos olhos dos profissionais. Segundo eles, o presente de Natal já tinha sido entregue.