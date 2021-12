Obituário - 26 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria Cândida Bueno, 91. Natural de Uru (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Florinda Valezzi Pinheiro, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Mendes de Almeida, 84. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Norma Cortinovis, 78. Natural de União da Vitória (Paraná). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabete Aparecida Palace, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Psicóloga. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Claudines Lauriano Rodrigues, 51. Natural do Alto Piquiri (Paraná). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Segurança. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Caroline da Silva Chaves, 27. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Dita Mazzante Lauria, 100. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Darli, em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Derlina Dalla Novais, 95. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Francisca Josefa de Jesus de Souza, 92. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Sumika Hironaka, 89. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Maria Elisa Felipe, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria José Camargo da Costa, 81. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério Municipal de Paraibuna.

Odília Mendes Nascimento, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Leonildo Sérgio, 64. Natural de Macatuba (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria Suelda Pereira Gomes, 54. Natural de Santa Cruz (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Valdeci Alves da Silva, 52. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Flávio Rode, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Lúcia Ferreira, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Givanilton Alves da Silva, 52. Natural de São José do Efito (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Antonia Cleonilda Felecio de Sousa, 49. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Ernandes Batista Silva, 45. Natural de Águas Formosas (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 22. Vale da Paz.

Vanessa Muniz Coimbra, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 22, em São Bernardo. Vale da Paz.



M A U Á

José Rossi, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Parque do Grande ABC, em Mauá.

Marcos Afonso Cordeiro Alves, 72. Natural de Turmalina (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 22, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Josefa Fernandes de Abrantes, 68. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo, Vale dos Pinheirais.