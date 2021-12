Natal sem Fome arrecada 5,1 toneladas de alimento

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/12/2021 | 08:30



O Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, foi palco, pela segunda vez em 17 edições, do evento beneficente Natal sem Fome, organizado pelo ex-zagueiro Narciso e que reúne jogadores, ex-atletas e artistas para jogo de futebol. O ingresso para assistir ao jogo presencialmente podia ser trocado por um quilo de alimento não perecível e, segundo os organizadores, 5,1 toneladas foram arrecadadas – e serão destinadas para o Fundo Social de Solidariedade da cidade.

“A gente conseguiu fazer com que o torcedor viesse. Claro que a gente gostaria que viessem mais, mas pelo pouco tempo que a gente teve para planejar e organizar, foi bom”, exaltou Narciso, que comparou esta experiência com a de 2011. “Hoje (ontem) foi mais emocionante, porque da outra vez choveu em três minutos de jogo e o povo dissipou, não teve tanto contato com o público. Hoje. não, teve interação o tempo todo entre torcida e jogadores. Isso para mim, que sou daqui, fico muito feliz. É sempre uma emoção a mais vir aqui na cidade onde nasci, onde sou sempre bem recebido, tenho amigos, familiares e me sinto em casa”

Quem deu o pontapé inicial para o embate festivo foi o prefeito Orlando Morando (PSDB), que foi ao centro do gramado acompanhado pelo vice, Marcelo Lima, e pelo secretário de Esportes e Lazer, Alex Mognon. “Já tem ganhador hoje aqui. Os ganhadores serão as famílias que serão contempladas”, declarou o chefe do Paço são-bernardense.

De um lado esteve o time chamado Amigos de Gabigol, que reuniu o astro são-bernardense do Flamengo junto a Lucas Braga (do Santos), ex-jogadores como o goleiro Silvio Luiz, o zagueiro Narciso e o lateral Anderson Lima, músicos (caso do cantor MC Livinho, que disputou a última Copa Paulista pelo São Caetano), youtubers (como Jukanalha, Cartolouco e outros) e artistas (como o ex-BBB Felipe Prior). Quem se destacou pelo time foi o garoto Bruninho, que viralizou recentemente após ganhar uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras, na Vila Belmiro, e ter de fugir de torcedores do Santos. Do outro lado estavam os Amigos de Claudinho, atacante do Zenit, da Rússia, que contou com o funkeiro MC Gui, o influenciador Tiago TCar, o youtuber Lucaneta (ex-Santo André Futsal), o ex-lateral Gustavo Nery (morador de São Bernardo), o volante Richard (ex-Corinthians) e o atacante Alef Manga (que negocia com o Santos), entre outros. O resultado do jogo foi 5 a 5.

Apesar de confirmados, muitos nomes não compareceram, como Zé Roberto, Guilherme Arana, Giovanni e Amoroso.

Trio ligado à região se sentiu em casa

Três ex-jogadores presentes ao evento no Estádio 1º de Maio sentiam-se em casa, casos do goleiro Silvio Luiz, dos laterais Anderson Lima (ambos ídolos do São Caetano) e Gustavo Nery (que vestiu a camisa do São Bernardo FC e mora na cidade). Coincidentemente, ou não, eles ficaram em time que remetiam às cores dos clubes que defenderam no Grande ABC: a dupla ex-Azulão ficou no time azul (de Gabigol) e Nery na equipe amarela (de Claudinho).

“O jogo é de festa, mas sempre tem aquela competitividade dentro de campo. Vieram bastante bolas, mas deu para fazer algumas boas intervenções. É festa, mas goleiro não gosta de entrar na festa, porque depois é nosso nome que rola”, brincou o arqueiro. “Me botaram no time azul, e no azul eu deito”, divertiu-se Silvio Luiz, que também falou sério. “Estou muito feliz. Agradeço o convite do Narciso para poder fazer algo de bom, do bem, para as pessoas que neste momento estão precisando. Arrecadou bastante alimento, então isso não tem preço. O resultado não importa. O negócio é o pessoal ficar feliz com o alimento, que possa suprir a necessidade de cada um.”

“Passamos por momento tão difícil, dois anos de pandemia e agora, retornando as coisas quase ao normal, ter uma oportunidade desta para ajudar o próximo é fundamental. Mais uma vez o Narciso está de parabéns, há tanto tempo faz essa ação e a gente fica feliz em participar”, exaltou Anderson Lima. Minhas raízes são no Grande ABC, fiquei muito feliz quando soube que esta partida seria em São Bernardo”, continuou o ex-lateral.

Morador de São Bernardo, Gustavo Nery defendeu Santos, São Paulo, Corinthians, Seleção Brasileira e outros. Assim, tem carinho das torcidas. “A história fica registrada, marcada. Por onde passei sempre fui grato, respeitando sempre o torcedor, o público que nos prestigia”, disse o lateral, bastante confortável no 1º de Maio. “É a cidade onde vim morar há tanto tempo, poder prestigiar o jogo do Narciso com tantos ex-atletas, MCs, jogadores, é importante. Vesti a camisa do São Bernardo por um tempo e fico feliz em voltar a este gramado e participar da festa”, finalizo.

Artistas dividem atenção dos fãs e celebram momento

As atenções vindas das arquibancadas estavam divididas: muitos torcedores tietavam os jogadores e ex-atletas, como parte dos fãs gritavam e buscavam interagir com artistas e influencers. Os músicos MC Livinho e MC Gui eram dois dos mais assediados, como o youtuber Lucaneta, o ex-BBB Felipe Prior e o vendedor de carros Tiago TCar.

“Alguns anos atrás assistia só pela televisão, hoje estar aqui junto com esses craques fazendo parte dessa festa para ajudar ao próximo é gratificante demais”, afirmou Lucaenta, que em 2021 jogou no Santo André Futsal. “Foi a realização de um sonho, sempre quis ser jogador de futsal, mas por conta dos trabalhos não estava sendo viável e não achava justo com os jogadores estarem lá todo dia treinando e eu ir só quando desse. Conversei com a diretoria, com os jogadores, falei que tinha que colocar comida na mesa, tenho meu trabalho no futsal. Mas vamos ver no ano que vem se consigo fazer alguma coisa a mais para o Santo André”, projetou.

Participante do Big Brother Brasil 20, Felipe Prior agradeceu a consideração dos fãs. “Todo mundo quer ganhar, mas o mais importante é ver o carinho que o pessoal tem comigo e todos. Estou aqui junto a muitos ídolos e o principal não foi chegar próximo de ganhar o prêmio (do BBB), mas jogar com Gabigol e com a rapaziada que tenho como ídolo. E estamos aqui se divertindo e ajudando o próximo, que é o mais importante. Graças a Deus conseguimos arrecadar para ajudar bastante gente.”

Vendedor de carro dos artistas com milhões de seguidores nas redes sociais, Tiago TCar exaltou o evento e falou sobre seu status. “Ninguém quer perder, mas o que importa é a festa, o pessoal feliz. E São Bernardo está de parabéns. Nunca quis ser famoso, nunca procurei a fama. No começo era estranho, mas acostumei. Quem não conhece pergunta, ‘quem é ele, cantor sertanejo? Não, ele vende carros’. Meu sonho quando criança era ser jogador, então quando tem momento como este, poder jogar no estádio, é legal para caramba.”

Estrelas da noite, Claudinho e Gabigol destoam quanto à simpatia

Dois principais jogadoresontem à noite no Estádio 1º de Maio, Gabriel Barbosa e Claudinho não estiveram em lados opostos somente em campo, como também no desempenho durante o jogo e no comportamento após o encerramento da partida. Enquanto o jogador do Zenit, da Rússia, que defendeu o Santo André, esbanjou simpatia, Gabigol, nascido em São Bernardo, não apenas foi vaiado em diversos momentos pelos torcedores presentes, como tão logo soou o apito final ele, escoltado pelos seguranças particulares, deixou o gramado por um portão atrás do gol à direita das cabines, frustrando centenas de crianças, jovens e fãs que queriam um registro com o camisa 9 rubro-negro.

Claudinho foi a verdadeira estrela da noite. De férias no Brasil durante a paralisação do Campeonato Russo, o atacante revelado no Corinthians e ex-Red Bull Bragantino aplicou dribles, tentou chapéu, aplicou caneta, serviu companheiros e arrancou aplausos do público. E tão logo o jogo terminou, após um gole d’água, se dirigiu ao alambrado e ficou por mais de 30 minutos distribuindo autógrafos e tirando fotos com torcedores – alguns, inclusive, pedindo seu retorno ao Timão.

O jogo deste Natal sem Fome, segundo o organizador do evento, o ex-zagueiro Narciso, foi o primeiro jogo de Gabigol em sua cidade-natal. Natural de São Bernardo, deixou a cidade na juventude rumo a Santos, onde cresceu nas categorias de base do Peixe, clube no qual se profissionalizou. Entretanto, mesmo pelo Alvinegro, não chegou a jogar no 1º de Maio – enfrentou em pelo menos uma oportunidade o São Bernardo FC, com direito a gol marcado, mas o encontro foi na Vila Belmiro. Assim, ontem foi a oportunidadede o atacante atuar literalmente em casa, mas sua atuação deixou a desejar, arrancando vaias e risadas em algumas poucas tentativas – na chance de gol mais clara, isolou. E, para fechar com chave de ouro, praticamente fugiu rodeado por seguranças após o duelo