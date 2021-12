Rio Grande tem o seu próprio ranking

Da Redação



24/12/2021 | 08:42



O Diário publicou na edição de ontem pesquisa realizada pelo jornal em conjunto com o Instituto Badra. O levantamento mostrou que os prefeitos do Grande ABC contam com avaliação positiva do governo acima de 50%. A exceção ficou com Claudinho da Geladeira (PSDB), de Rio Grande da Serra, que registrou 41,6% de aprovação. Logo em seguida, o governo divulgou comunicado à imprensa que é de impressionar pela criatividade. E que também mostra como tudo depende do ponto de vista. A Prefeitura comparou os índices de aprovação com o percentual de votos nas urnas em 2020. Desse modo, Claudinho conta com a “maior taxa de crescimento em aprovação no Grande ABC”. Obteve alta de 12,4% no ranking criado pela Prefeitura. O que o comunicado não ressaltou é que o político também registrou o menor percentual nas urnas entre os prefeitos, de 39,9% dos votos dos eleitores.

Bastidores

Cabeça feita

Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) deu o que se costuma chamar de ‘verdadeiro tapa no visual’. Visivelmente mais magro, o tucano aproveitou o momento para realizar até implante capilar. Ao participar de evento natalino junto com o prefeito do município, Paulo Serra (PSDB), não foram poucas as pessoas que notaram a mudança no visual do parlamentar, que foi muito elogiado pela nova fase.

Fundo de verdade

Tite Campanella (Cidadania), que deixou a gestão interina em São Caetano e retomou a presidência da Câmara, ontem, fez uma piada em seu discurso na posse de José Auricchio Júnior (PSDB) como prefeito. “Não tenho muito para falar a não ser saudar a sua volta à cadeira de prefeito. Nós pensamos em buscar uma liminar para permanecer, mas desistimos”, disse a Auricchio, em tom de brincadeira.