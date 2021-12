Em clima de justiça, Auricchio toma posse

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



24/12/2021 | 08:20



A posse de José Auricchio Júnior (PSDB) como prefeito de São Caetano pela quarta vez. ontem à noite, teve clima de justiça feita após um ano de espera pela autorização judicial. As figuras políticas presentes na sessão solene, que ocorreu na Câmara Municipal, ressaltaram o direito à posse e a democracia ao ser garantida a validade da eleição do tucano, em 2020. Foram diversas as autoridades presentes, como o governador do Estado em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB); o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB); o presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto; o presidente do PSD (Partido Social Democrático), Gilberto Kassab; e o deputado estadual e filho do prefeito eleito, Thiago Auricchio (PL).

Além de Paulo Serra, garantiram presença outros três chefes do Executivo de cidades da região: José de Filippi Júnior (PT), de Diadema; Clóvis Volpi (PL), de Ribeirão Pires; e Claudinho da Geladeira (PSDB), de Rio Grande da Serra. As ausências foram os prefeitos de São Bernardo e Mauá. O primeiro, Orlando Morando (PSDB), enviou o secretário municipal de Saúde, Geraldo Reple, para representá-lo. Já o segundo, Marcelo Oliveira (PT), sequer foi mencionado na sessão.

“Em nome da democracia, quero deixar a todos uma enorme honra, sentimento de gratidão e responsabilidade de subir nessa tribuna, que simboliza a harmonia entre os poderes do município. É o maior presente que a sociedade, de forma democrática, de São Caetano, concedeu-nos. Quero enaltecer a importância do Estado Democrático de Direito”, declarou Auricchio em seu discurso de posse.

O político assume o mandato com atraso por conta de ter tido a posse negada pela Justiça. Havia sido condenado pela captação ilegal de recursos, mas o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considerou que não havia provas de que não foi apenas um “mero beneficiário” da captação.

O tucano Rodrigo Garcia, na sessão como representante do Palácio dos Bandeirantes, seguiu a mesma linha de discurso ao se dirigir ao correligionário. “Você (Auricchio) vê hoje a justiça sendo feita, reconhecendo a legitimidade da sua eleição, dos seus votos”, afirmou.

Paulo Serra disse que o retorno de Auricchio ao Paço está de acordo com os princípios da democracia. “A sua recondução consagra a vontade, que é sagrada, da soberania popular, que te escolheu pela maioria dos votos da cidade de São Caetano”, avaliou o prefeito de Santo André.

Auricchio discursou que é agora, após sua posse, o momento de deixar a disputa política para trás. “O processo eleitoral ficou para trás. O que tem para nós agora é o futuro”, defendeu.

Já o prefeito interino até então, Tite Campanella (Cidadania), que retomou a presidência da Câmara Municipal, lamentou a demora para Auricchio assumir a chefia do Palácio da Cerâmica. “Pode ter certeza que tomei conta daquela cadeira, que eu sabia que era sua, com muito carinho. Quis o destino que a cidade ficasse com a gente (na gestão interina). Foi uma epopeia o que você passou.”

Foco será na saúde e economia