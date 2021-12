Obituário - 23 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Nair Faccine Scarpelli, 95. Natural de Itatiba (São Paulo. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Benigna Gonçalves Mano, 95. Natural de Araras (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Joana Martins Pederriva, 85. Natural de São Caetano. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Armando Rodrigues Gameiro, 84. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guido Palmieri, 77. Natural da Itália. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo Santos Silva, 74. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Macedo Pinatti, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Celestino, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia Godoi Dinis, 66. Natural de Santa Fé do Sul (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

César Alexandre de Carvalho, 66. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Guaracy, em Guarulhos (São Paulo). Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, São Paulo, Capital.

Luiz Carlos Nogueira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Creuza Jorge Bezerra, 57. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Akyo Tanaka, 94. Natural do Japão. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Parque dos Pinheiros, em São Paulo.

Tsun Chitami, 93. Natural do Japão. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Silvio di Marco, 92. Natural da Itália. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Terezinha Maximiana Correia Sial, 89. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Teresa Alzira da Conceição, 88. Natural de Lajeado (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Tadashi Yoda, 88. Natural do Japão. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Evelina Pratania Curcurudo, 86. Natural da Itália. Residia no Alto de Pinheiros, em São Paulo, Capital. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Ana Serafim de Andrade, 78. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Vanda Mitsue Sakamoto Okado, 68. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

José Fernandes dos Santos, 68. Natural de Paramirim (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Leonor Galina, 64. Natural de São Mateus (Espírito Santo). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Autônoma. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Maria de Lourdes dos Santos de Carvalho, 79. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.

Paulo Espírito Santo Pereira, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Elizabete Maria da Silva, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Tatiana Fogagnoli Justino, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.



Jaime Silvaa Neto, 62. Natural de Rincão (São Paulo). Residia no Parque Primavera. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Lourdes Adelaide do Nascimento Angelo, 66. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Parque do Grande ABC.

Ana Pereira Dantas, 56. Natural de Bonito de Santa Fé (Paraíba). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 19, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Cláudia de Jesus Carvalho, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Fernandes de Lima, 85. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Lourdes do Nascimento Menezes, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Europa, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Izilda Aparecida Moreira, 63. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.