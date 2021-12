Uma canção de Natal na fábrica. A mensagem recitada por Carlos Klein. De brinde, uma régua da Vila América

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/12/2021 | 00:05



Gilda encontrou também a propaganda em régua de um comércio muito conhecido na Vila América, em Santo André.

Meu pai trabalhou e se aposentou na Elevadores Otis, quando a indústria ainda era estabelecida na Avenida Antonio Cardoso (hoje Sam''s Club), em Santo André.

Infelizmente não consta no disco o ano da gravação, mas na capa tem os nomes dos componentes do coral e no disco o do regente: Moises L. Marçal.

No lado A, "Minha Canção de Natal", e no lado B, uma mensagem de Natal para os associados do Otis Atlético Clube e seus familiares na voz de Carlos Klein.

O disco encontra-se comigo.

NOTA – A gravação está em tão ótima qualidade, que Gilda Roselli Napoleão colocou o disco na vitrola e copiou a letra para a Memória.

"Minha canção de Natal"

Fim de ano aproximando

Eu fiz essa canção

Em homenagem

Ao Natal de Nosso Senhor

E as bençãos do céu descerão

Na noite tão cheia de amor

A quem tem no coração

A imagem de Nosso Senhor

Estrelas terão mais brilho no céu

E junto ao presépio com devoção

Rezaremos

Com muita fé e amor

Fim de ano aproximando

Eu fiz essa canção

Em homenagem

Ao Natal de Nosso Senhor

A linda e singela canção

É para o redentor

Que em Vossa glória

Nos deixará sua benção

PRESÉPIOS 2021

Dois amigos da Memória estão expondo parte das suas coleções de presépios. São lindos. Conheçam.

HILDA BREDA expõe em dois espaços de São Bernardo: Chácara Silvestre, no bairro Nova Petrópolis; e Centro de Pesquisa e Memória, na Alameda Glória, 197. Até 6 de janeiro. Entrada franca.

LUIZ ROMANO participa com 31 presépios da sua coleção na 32ª Exposição Franciscana de Presépios, no Largo São Francisco, 133, coração de São Paulo. Informações: 9-9546-2500. Exposição permanente. Ingresso: R$ 2,00.

Pastoris, uma raridade

Texto: Milton Parron

Memória de Natal pela Bandeirantes, neste final de semana, mostrará como o rádio, de forma geral, organizava sua programação comemorativa do nascimento de Cristo 70 anos atrás.

Vamos reviver um programa irradiado pela Tupi do Rio de Janeiro no Natal de 1950, produzido e apresentado por Almirante, cujo nome de batismo era Henrique Foréis. Programa levado ao ar ao vivo, com a orquestra Carioca regida por Milton Calazans, vários cantores e muitos corais. O tema são as Canções de Natal pelo Brasil focalizando músicas que hoje ninguém mais se recorda e a maioria nem mesmo conhece, muitas delas de uma beleza que emociona.

Também, do mesmo produtor e na mesma emissora, outro programa natalino transmitido dois anos antes, em 1948 mostrando como era a representação dos Pastoris, uma das tradições mais presentes nos festejos de Natal e hoje presente em pouquíssimos lugarejos perdidos na imensidão do Brasil.

Almirante explica, didaticamente, o desenrolar de uma representação Pastoril e apresentará uma porção de cantorias que faziam parte da encenação.

Trata-se de um dos programas de rádio mais raros e mais bem elaborados, das centenas que tenho em meus arquivos pessoais – este me foi presenteado pelo próprio Almirante em 1976. Um verdadeiro primor, aliás, característica do rádio de outros tempos.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC: edição 146. Homenagem aos veteranos da Simca/Chrysler. Nesta audição, Silvio Pirillo. Apresentação: Marquitho Riotto; produção: Cezar Lívio. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).



Memórias Musicais

Retrospectiva 2021. As canções que marcaram, as histórias que ficaram, a emoção que só o rádio proporciona.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 25 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1725

MANCHETE – Itália: Giovanni Leone é o novo presidente. Foram necessários 25 turnos eleitorais para a escolha de Leone, num pleito que foi o mais prolongado da história da República italiana.

EM 25 DE DEZEMBRO DE...

1916 – Grande número de fiéis participa da Festa do Natal promovida pelo padre Luiz Capra na Matriz de Santo André.

NOTA – O jornal “O Estado de S. Paulo”, pelo seu correspondente na Estação de São Bernardo, trata a festa como tradicional.

2011 – Vila Comunitária, em frente à Scania, em São Bernardo, realiza o primeiro Natal coletivo. Participam as 50 famílias da vila. Gente que ergueu, com as próprias mãos, casa a casa, em mutirão.

SANTOS DO DIA

Natal do Senhor

Anastácia

Jacó de Tódi

Mártires de Nicomédia



Obituário

Santo André

Ermelinda Rossi Viveiros, 91. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em santo André. Dia 20.

Memorial Jardim Santo André.

Antonio Alves de Carvalho, 90. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Nair Ferraz do Nascimento, 104. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Tuodolina Maria da Conceição, 92. Natural de Vitória do Santo Antão (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Ariovaldo Francisco Vieira da Silva, 67. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Geraldo Julio, 83. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz.

Mauá

Maria José Nunes da Silva, 92. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

Ribeirão Pires

Maria do Carmo Cosme Ribeiro, 76. Natural de Olho D’Água Flores (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Mais informações sobre o obituário no www.dgabc.com.br/Colunas/Home