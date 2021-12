Maioria das Bolsas da Ásia fecha em alta, seguindo ganhos da véspera em NY

22/12/2021 | 07:23



As bolsas asiáticas avançaram em sua maioria nesta quarta-feira, 22, com investidores otimistas após as bolsas de Nova York se recuperarem do sell-off do primeiro pregão da semana e terminarem a terça-feira, 21, em alta.

O índice japonês Nikkei teve avanço de 0,16%, aos 28.562,21 pontos. A ação do Shinsei Bank subiu 5,94% e liderou os ganhos no índice.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,57%, aos 23.102,33 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,32%, aos 2.984,48 pontos, apoiado por ações de companhias de tecnologia, como LG Display (+2,9%) e Samsung (+1,7%).

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,07%, a 3.622,62 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,64%, a 2.520,30 pontos. O Taiex também registrou desempenho positivo em Taiwan, ganhando 0,21%, a 17.826,83 pontos.

De acordo com o analista Yeap Jun Rong, do IG, o anúncio de terça-feira pelo presidente dos EUA, Joe Biden, de que o país vai ampliar a oferta de testes e vacinas para a covid-19, sem mais restrições para conter a variante Ômicron do coronavírus, "forneceu algumas garantias muito necessárias para os mercados".

Investidores também acompanharam a divulgação da ata da reunião de política monetária dos dias 27 e 28 de outubro do Banco do Japão. O documento mostra que, na ocasião, os dirigentes do BC japonês avaliaram que a economia do Japão havia acelerado, embora permanecesse em uma situação severa devido ao impacto da covid-19 no país e no exterior.

No noticiário da crise sanitária na Ásia, Cingapura decidiu suspender a venda de passagens para viagens de ônibus e aéreas com destino no país. Já o Japão confirmou os primeiros casos da variante Ômicron que tiveram origem em contágio local, na cidade de Osaka.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o movimento majoritário na Ásia e o índice S&P/ASX avançou 0,13%, aos 7.364,80 pontos.

*Com informações de Associated Press