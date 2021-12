Ian Mattos, dos saltos ornamentais, morre aos 32 anos com infecção pulmonar

21/12/2021 | 17:15



O esporte aquático e olímpico brasileiro está de luto. Após mais de um mês internado no Rio, lutando contra um infecção na garganta que se alastrou por esôfago e acabou no pulmão, Ian Mattos acabou não resistindo e morreu na noite de segunda-feira, com somente 32 anos. O atleta dos saltos ornamentais estava na UTI da Casa de Saúde São Bento.

O atleta paraense da plataforma de 3 metros foi o representante do País nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Ele chegou a mostrar evolução no tratamento da infecção, com a retirada dos aparelhos de respiração. Mas acabou piorando nos últimos dias e não resistiu.

"A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos informa, com profundo pesar, o falecimento do atleta olímpico Ian Matos. O saltador estava internado desde o início de novembro, no Rio de Janeiro, quando teve uma infecção na garganta. Ian faleceu aos 32 anos", divulgou a CBDA.

O paraense Ian despontou na modalidade no Campeonato Pan-Americano Junior de 2003 e no Campeonato Mundial Junior de 2004. Com o objetivo de brilhar na modalidade, foi morar em Brasília, onde garantiu classificação para os Jogos Sul-Americanos de 2010.

Ian Mattos sonda representou o País nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 e Lima 2019, além de integrar a seleção brasileira em Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos, Copas do Mundo, Campeonatos Sul-Americanos e nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

"A CBDA se solidariza à família e aos amigos do atleta e agradece pela amizade, companheirismo e dedicação à modalidade."