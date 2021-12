Ambição move novo executivo de futebol do São Caetano

Dérek Bittencourt



20/12/2021 | 00:01



Os processos de reformulação e montagem do São Caetano para 2022 não estão restritos às quatro linhas e o Azulão tem um novo executivo de futebol. Pedro Soriano, 31 anos, deixou o Sampaio Corrêa-MA, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, para ser um dos dirigentes à frente do projeto na Série A-2 do Paulista. O que para alguns pode parecer loucura – trocar um time da Segunda Divisão nacional por outro em reconstrução e no segundo nível estadual –, para o profissional é desafiador.

“Sou paulista, então sei o que é e o que representa a camisa do São Caetano. Nos anos 2000 foi o segundo time de muitos paulistas e brasileiros. O projeto do presidente (Manoel) Sabino (Neto) e do Mauricio Reigado (vice-presidente) é muito ambicioso e vai ao encontro às minhas ambições, às minhas vontades e perspectivas de carreira”, declarou o novo dirigente.

Em seu histórico no futebol, Soriano ficou quatro anos no Guarani, onde foi campeão da Série A-2 de 2018. No início deste ano, aceitou o convite do Sampaio Corrêa, pelo qual foi campeão maranhense e conseguiu manter a equipe na Série B. Agora, regressa a São Paulo para contribuir nesta fase de fortalecimento são-caetanense. “Clube novo, de 32 anos, passando por reformulação, reconstrução de marca. Isso é desafio que instiga muito”, disse. “Voltar a São Paulo, estar novamente no futebol paulista, perto de casa e da família, também ajuda o profissional na escolha”, emendou.

Pedro Soriano diz que, mesmo antes de iniciar as negociações com o Azulão, já vinha acompanhando o time na Copa Paulista (caiu na semifinal). “Temos para 2022 a Série A-2 e a Copa Paulista. Acompanhei muito a campanha desta temporada, até para analisar mercado, de olho nas peças que poderiam ser usadas comigo no Sampaio. E neste tempo que acabou a Série B e surgiu essa situação de vir para o São Caetano. Por confiar e acreditar nas pessoas que estão por trás desse processo, optei por aceitar esse desafio e vamos trabalhar forte, 24 horas por dia, em prol do São Caetano, para que possamos fazer A-2 consistente. O primeiro objetivo é estar entre os oito e vamos seguir firmes para ver onde conseguimos levar o São Caetano. Espero que de volta para onde estava recentemente, que é a Primeira Divisão estadual, voltar para competições nacionais também, como Copa do Brasil, Série D. Vamos trabalhar para isso.”