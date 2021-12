Anitta fará apresentação em especial de Ano Novo apresentado por Miley Cyrus e Pete Davidson

19/12/2021 | 12:11



Não é novidade que Anitta está crescendo cada vez mais lá fora! A intérprete de Girl From Rio começou o ano cantando na Times Square, nos Estados Unidos, e irá terminar 2021 em outro evento bafônico: na festinha de Miley Cyrus. A cantora será uma das atrações do Miley's New Year's Eve Party, especial de Ano Novo apresentado pela artista e Pete Davidson.

Nas redes sociais, Cyrus divulgou um teaser do que vai rolar e outros nomes, como Saweetie, Brandi Carlile, 24KGoldn, Billy Joe Armstrong, Jack Harlow.

Eu amo Miley Cyrus? Obrigada por ter pensado em mim. Vai ser o melhor ano novo de todos, escreveu a brasileira, no Twitter.