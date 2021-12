Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



Como muitos dizem: ser empresário no Brasil não é para amadores! Durante a pandemia, ficou bastante claro que empreender requer determinação, responsabilidade e amor ao seu projeto. Determinação porque não existem incentivos e apoio por parte dos governantes. Responsabilidade para manter empregos e honrar compromissos fiscais e financeiros. E amor ao seu empreendimento para não fechar as portas definitivamente. Os dois últimos anos foram de grandes desafios. De repente, o isolamento físico foi imposto. Portas de escolas, de empresas e de alguns comércios precisaram fechar e o que era presencial tornou-se virtual. Nós, da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), enquanto representantes da classe empresarial, imediatamente digitalizamos boa parte de nossos serviços como forma de continuar ajudando empreendedores, além de reforçar parcerias com instituições acadêmicas e de classe para oferecermos cursos gratuitos de capacitação. Entre nossos parceiros estão o Sebrae e a plataforma educacional CRA-SP Educa.

Criamos a Academia de Negócios e Inovação, com lives, palestras e podcasts, este último em parceria com a UFABC Junior, sempre com tema diferente e de interesse dos empresários. Todas edições estão disponíveis na biblioteca eletrônica do portal da entidade. Aproveitamos o momento e abrimos espaço para expor cases de sucesso por meio do programa ABC Que Dá Certo, para troca de experiências de grandes empresários e empreendedores corporativos E não faltam bons exemplos na região. Para ajudar os comerciantes locais, a entidade também criou campanha permanente – Compre em Santo André, prestigie seu bairro! – e um e-book, que ensina o empreendedor a entrar no mundo digital das vendas. Disponível gratuitamente no portal da entidade, o material traz série de informações e passo a passo de como iniciar a transformação digital, marketplaces disponíveis no mercado para efetivar as vendas on-line, como utilizar corretamente o WhatsApp e as redes sociais para divulgar, vender e alavancar seu empreendimento, dentre outras dicas.

Neste fim de ano, com vacinação e volta dos consumidores às lojas físicas, o comércio já começa a demonstrar sinais de reaquecimento. Sabemos que 2022 será ano atípico, com Copa do Mundo e eleições, além da inflação e juros em alta e falta de insumos que precisamos superar. Entretanto, é importante que todos nós, empreendedores, continuemos trabalhando em busca de dias melhores e lutando para que tenhamos retomada econômica sustentável e venham reformas necessárias que contribuam para melhoria da competitividade das empresas e contemplem de maneira perene a geração de emprego e renda.



Pedro Cia Junior é presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André).

R$ 5,7 bilhões

Enquanto nos preocupamos com o Natal, fim de ano, férias, Carnaval etc, a criminalidade está em festa. Uns contentes com a impunidade que rola solta sob os auspiciosos olhares de nosso STF (Supremo Tribunal Federal), muitos com a possibilidade de obter dinheirinho extra com assaltos durante a saidinha de Natal, e outros, mais espertos, por se contemplarem com R$ 5,7 bilhões do nosso dinheiro, para nos fazer acreditar que, mesmo com esse sistema eleitoral fajuto, nosso voto mudará alguma coisa. E o povo continua apenas um detalhe.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Divirto-me!

Frequentemente aparecem os ‘viúvos’ de Bolsonaro neste espaço. Sim, ‘viúvos’, porque este governo já ‘morreu’ faz tempo, só falta tirar o corpo de lá. Divirto-me com eles, totalmente influenciáveis. A urna eletrônica sempre foi confiável, exemplo ao mundo todo, sistema usado por aqui já há tantos anos, sem sequer uma única constatação de fraude ou qualquer coisa que o valha. Mas bastou Bolsonaro falar que ela é suspeita – sem nenhuma prova – que os bolsominions todos a acham ‘suspeita’ – sem nenhuma prova. Senhores, por favor, um pouquinho só de compostura, de amor próprio. Passam ridículo.

Jandir Meireles

Ribeirão Pires

Resolvido!

Gostaria de agradecer, também em nome dos moradores, à Prefeitura de Santo André pelo conserto dos buracos no cruzamento das ruas Chuí e Cajuru, na Vila Pires, assim como também por ter arrumado outras verdadeiras crateras que havia em outras ruas próximas. É sempre bom saber que os bairros distantes do Centro têm alguma atenção e onde é investido o dinheiro arrecadado com os pesados impostos que pagamos. Obrigado, Prefeitura.

Sandro Carvalho

Santo André

Parabéns!

Precisamos parabenizar o vereador Márcio Colombo ao responder a leitor que indagou sobre seus projetos relevantes à cidade, afinal, ele já apresentou o majestoso Poupatempo do Empreendedorismo, o sensacional Estatuto da Desburocratização e o fantástico Vacina Anticorrupção, projetos de uma relevância sem tamanho – com ironia, por favor (Resposta, dia 14). Diz, timidamente, que é contra o aumento no número de vereadores em Santo André. Duvido, porque não vi esse manifesto em lugar nenhum. Talvez tenha achado que convenceu alguém com o discurso. Vereador, o senhor e seus pares formam a pior Câmara que Santo André já teve.

Fabrício L. Múrcio

Santo André