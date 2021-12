Camila Queiroz comemora sucesso de Verdades Secretas e se despede de Angel: Histórica, vou me lembrar para sempre

19/12/2021 | 11:10



A trama que aborda o submundo da moda pode ter acabado, mas as repercussões continuam! No último sábado, dia 18, Camila Queiroz, que foi demitida do elenco de Verdades Secretas após conflitos internos, não deixou de comemorar o sucesso do capítulo final que encerrou a segunda temporada, em que - SPOILER - sua personagem morre com um tiro dentro de um jatinho particular.

Juro, não sei bem que dizer. O sentimento que pulsa em mim é a gratidão. Agradeço de coração a todos os envolvidos nos dois projetos que se encerraram ontem, em especial o meu muito obrigada ao público que me acompanha nessa jornada desde 2015 e vive essa história intensamente junto comigo. Sempre foi pra vocês e por vocês. A noite de ontem foi histórica, vou me lembrar para sempre, escreveu.