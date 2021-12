Vladimir Brichta fala sobre contracenar ao lado da filha em Quanto Mais Vida, Melhor: O talento é dela, as pessoas vão julgar

19/12/2021 | 10:11



O talento é de família! Durante o programa Altas Horas, que rolou no último sábado, dia 18, Vladimir Brichta abriu o coração e falou como é contracenar ao lado da filha, Agnes Brichta, na novela Quanto Mais, Melhor, da TV Globo. O ator revelou que é uma alegria imensa poder ver de pertinho a estreia como atriz da jovem de 24 anos de idade.

- Poder trabalhar com filho, as fichas caem diariamente. Com a novela no ar, cai diferente, vai caindo aos poucos. Muito lindo ver como ela começou a novela, com pouquíssima experiência, e ver quando termina. Como cresceu ao longo do tempo, sou muito orgulhoso! Ela é muito dedicada ao trabalho, comprometida. E é isso que eu posso cobrar dela. O talento é dela, as pessoas vão julgar. Mas o que eu posso dizer é que o compromisso com o ofício é bonito.

Vladimir ainda admitiu que recorre à ajuda da esposa, Adriana Esteves, na hora de trocar conselhos sobre atuação.

- Às vezes ela [filha] vem me perguntar algumas coisas. [Eu digo] Você não quer perguntar para sua mãe, não? Ela sabe melhor do que eu!, brincou.