Projeto promove o handebol em Diadema com SB

Anderson Fattori



18/12/2021 | 23:40



Por muitos anos o Grande ABC foi considerado a capital do handebol no Brasil. Por aqui, grandes times masculinos e femininos fizeram história, com títulos de Liga Nacional, Campeonato Paulista e muitos outros. Aos poucos, porém, o esporte foi perdendo investimento, espaço e interesse. No entanto, uma semente vem sendo plantada em Diadema para que a região possa, em futuro breve, estar no centro dos holofotes novamente. E tem como líder uma figura que já serviu tanto à Seleção Brasileira quanto às equipes do Grande ABC, caso de José Ronaldo do Nascimento, o SB.

O projeto Educando pelo Esporte, promovido pela Assedec (Associação Educacional, Esportiva e Cultural), teve início pouco antes da pandemia da Covid-19, quando foi paralisado. Regressou as atividades em novembro e, para 2022, quer crescer. São 80 vagas para crianças e jovens de ambos os sexos, entre 7 e 17 anos, com atividades no Ginásio Claudio Kano, no bairro Casa Grande.

“O Grande ABC já foi referência do handebol nacional, com Santo André, São Caetano e São Bernardo. Nos últimos anos a gente perdeu muito espaço, mas estamos tentando voltar que o Grande ABC, através de Diadema, se torne referência. Estamos começando de baixo para que, quem sabe, possamos montar as categorias de base e depois o adulto. Tem que plantar e depois colher os frutos”, explica SB, que vê um problema estrutural no handebol nacional. “Acredito que ainda seja esporte muito praticado nas escolas. Nosso problema maior é quando os alunos começam a sair da escola, na faixa dos 16, 17 anos, pela falta de clubes (para darem sequência).”

Com três participações em Jogos Olímpicos no currículo, ouro Pan-Americano, cinco títulos da Liga Nacional e outras conquistas, SB tem muito a agregar às crianças e aos jovens. “Quero retribuir o que tive na minha carreira, colocando meu conhecimento nesse projeto. Procuro sempre estar me atualizando. Trabalhei com equipes de rendimento, de base e agora estou na fomentação, que é muito importante na nossa modalidade. Estou muito feliz, quero me dedicar de corpo e alma, transmitindo toda minha experiência para a garotada.”

Mas, além do lado esportivo, o projeto se atenta com o educacional. “Sempre me preocupo com o ser humano, independentemente da idade. Através do esporte aprendemos muitos valores, de respeito mútuo, de sociabilidade, de respeito às regras, saber perder, saber ganhar. Essa é a função do professor, do técnico”, explicou SB, que foi pessoalmente às escolas da da cidade divulgar o projeto.

Presidente da Assedec, Vlademir Pereira da Silva celebra a parceria com Diadema para o Educando pelo Esporte. “Felicidade em levar um projeto para mais uma cidade e usar o esporte como ferramenta de inclusão social, contra a vulnerabilidade”, diz. A entidade também mantém projetos em Mauá (basquete), Santo André (ginástica), São Bernardo (ginástica), Mairiporã (handebol) e Caieiras (basquete).

Diretor almeja times competitivos

Diretor de Esportes da Prefeitura de Diadema, José Alexandre Pena Devesa acredita que a partir do projeto Educando pelo Esporte a cidade possa desenvolver as equipes competitivas, desde as categorias de base até o adulto.

“Estamos em conversa com o SB para Diadema voltar a ter essas equipes. Temos um dificultador, porque não temos quadra 20m x 40m em Diadema, mas o prefeito (José de Filippi Jr – PT), com grande sensibilidade, no projeto do Quarteirão da Educação tem contemplada uma quadra nessas medidas e poderemos ter até as equipes principais de handebol”, explana o diretor. “O intuito (do projeto) é dar aula para 80 alunos, duas vezes por semana, manhã e tarde. Mas dialoga com as equipes de rendimento. Na política do município, as escolas de esporte têm por finalidade a formação do cidadão e, a partir daí, permeia o esporte de participação e o esporte de rendimento.”

Na visão do presidente da Assedec, Vlademir Pereira da Silva, Diadema está seguindo o curso certo para um fortalecimento esportivo. “As pessoas teimam em começar com o esporte de competição e não dão atenção à categoria de base, mas isso acaba enfraquecendo todo tipo de projeto. A categoria de base cria raiz na cidade, então deixa o projeto mais forte. Tenho certeza que como Diadema abraçou o Educando pelo Esporte, muitos frutos vão vir daí”, considera.

Crianças e jovens interessados em participar do projeto devem ir acompanhados de pais ou responsáveis até o ginásio Claudio Kano, levando documento de identificação. É necessário estar matriculado em escola pública ou privada.