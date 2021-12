Obituário - 19 de dezembro de 2021

Ademir Medici

19/12/2021



SANTO ANDRÉ

Rosa Abreu do Espírito Santo, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Soares da Fonseca, 84. Natural de Jequitaí (Minas Gerais). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Zideina Ferreira Fialho de Oliveira, 83. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalves Mendes da Silva, 83. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Naco, 82. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

Vanda Faria dos Reis, 81. Natural de Itajubá (Minas Grais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida da Luz, 80. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Soqueira da Silva Filho, 77. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião José da Silva, 75. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Elizabeth, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Carlos Belizario, 71. Natural de Mauá. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiz César Freitas Tavares, 63. Natural de Estância (Sergipe). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Aparecido Fiorot, 59. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Mecânico. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Ioppe, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Flavia Madalena da Silva, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

César Lucena de Souza de Abreu, 23. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Estudante. Dia 15, em Santo André. Cemitério Parque das Acácias, em Campinas.



SÃO BERNARDO

Rosa Alves Coelho Chitto, 89. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Clementina Ferreira dos Santos, 87. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Elvira Tomucci Santana, 85. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Josefa Amélia Oliveira Nogueira, 73. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

José Mauro Costa Azevedo, 72. Natural de Três Lagoas (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Jandira Laurentina de Paula, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Maura da Glória Santos, 61. Natural de Marabá Paulista.

Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Idália de Lourdes Rodrigues, 51. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Cabeleireira. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Cícero de Oliveira Amâncio, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Adriano Alves Trindade de Mello, 44. Natural de São Paulo, Capital. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Elizeo Lemos, 85. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Adelcio Alves do Nascimento, 71. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Tsuguino Oizumi, 78. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Eunice Pacheco de Araujo, 69. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Jardim Sampaio Vidal, em Mauá. Dia 15. Cemitério São José.