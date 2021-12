Obituário - 18 de dezembro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Otília Maria do Nascimento, 100. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Formagin, 91. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Carmelita Rodrigues Pereira, 84. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Conceição dos Santos Sevieri, 76. Natural de Pedranópolis (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Silva Rodrigues, 73. Natural de Pitangui (Minas Gerais). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Luiza Varolo da Silva, 66. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério Milagrosa, em Tabapuã.

Ademir Bena de Jesus, 65. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miriam do Carmo Francisco, 60. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria José da Costa, 90. Natural de Pedralva (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Edine Campos Rogério, 87. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia n bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia

14. Cemitério dos Casa.

Aldemar Bezerra Leite, 85. Natural de Exu (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

José Pintor, 81. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia na Vila Fátima, em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Aldo Rossini, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Nelson Caldeira, 76. Natural de Ubajara (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Marcelina Maria Conceição de Jesus, 75. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernard. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Maria das Graças Costa de Azevedo, 68. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 14. Jardim da Colina.

Simone Sanchez, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Izabele Pansarelli, 94. Natural da Lituânia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Josefa dos Santos Baranski, 92. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Caldo, 89. Natural de Igaraçu do Tietê (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 14. Crematório Vila Alpina.



M A U Á

Roberto Gonçalves Lopes, 66. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.