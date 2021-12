Proprietários de bares e restaurantes lamentam queda nas confraternizações

Da Redação



17/12/2021 | 08:23



Os bares e restaurantes do Grande ABC estão com movimento abaixo do esperado para o período de fim de ano. Os empresários do setor apostam nas tradicionais festas de confraternizações, que não estão se confirmando.

Segundo o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), em geral, os estabelecimentos incrementam o faturamento neste período em razão dos eventos típicos, como as chamadas ‘festas da firma’.

No entanto, não é o que está acontecendo. As confirmações pelas festas, sejam corporativas, de amigos ou famílias, não estão se concretizando e estão bem abaixo em comparação ao que era realizado em 2019.

As reservas que costumavam acontecer em novembro não chegaram nem no início de dezembro. Os empresários esperam fechar as agendas apenas nas duas semanas que antecedem o Natal.

“As minhas primeiras e poucas confirmações aconteceram por volta do dia 10 de dezembro e outras reservas somente para a semana do Natal”, explicou Francisco Montiani Martins, dono do pub Old Town, na Rua das Figueiras, em Santo André.

Em São Bernardo, o cenário é parecido. O Brasa Bar e o pub Liverpool, que ficam na Avenida Kennedy, recebiam eventos de grandes empresas e que não aconteceram neste ano. O dono dos estabelecimentos, Carlos Alberto Miranda, disse que conseguiu realizar apenas festas menores.

“Só fizemos eventos com até 70 pessoas. Antes fazíamos com, no mínimo, 150 convidados. As empresas que agendavam as confraternizações decidiram cancelar neste ano. Claro que em relação ao ano passado estamos melhores, estamos de portas abertas, mas precisamos de um movimento maior para pagar as contas, para recuperar o prejuízo por ter ficado muito tempo fechado.”

Os empresários ressaltam ainda outro aspecto, o novo horário de funcionamento dos estabelecimentos em algumas cidades da região. Em São Bernardo, o decreto municipal, em vigor desde 13 de dezembro, restringe o horário de funcionamento até as 2h. A medida foi adotada em razão da nova variante do coronavírus, a ômicron.