Vou cumprir o plano de governo em três anos, afirma tucano na primeira entrevista

Arthur Gandini



17/12/2021 | 05:24



O prefeito eleito José Auricchio Júnior (PSDB) concedeu ontem entrevista exclusiva ao vivo na página no Facebook do Diário, a primeira após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. “Foi um ano muito turbulento. Na dificuldade, a gente cresce. Quero deixar o meu carinho à população de São Caetano. Vou cumprir o plano de governo em três anos”, declarou.

Auricchio disse que agradece a Deus pelo resultado e também o apoio da família e de amigos. Relatou agora que pretende montar uma nova equipe de governo logo após assumir. “O prefeito Tite (Campanella) tomou uma série de decisões acertadas que iremos incrementar. A saúde ainda é o calcanhar da sociedade, que sofreu muito na pandemia”, avaliou.

Adiantou que, após tomar posse, deve manter a decisão de não realizar as festas de fim de ano na cidade.

“Os números mostram por si. Não estamos naquela fase crítica, mas em uma fase de rescaldo. Temos que manter as medidas de proteção e evitar as aglomerações. Quero aproveitar a audiência para externar a minha condolência aos mais de 600 mil mortos na pandemia”, disse.

O prefeito eleito disse que irá trabalhar para que a política na cidade seja agora pacificada após a sua diplomação. “Quem me conhece, sabe. Sempre soube reconhecer adversários. Temos que olhar agora para o futuro da cidade, o pragmatismo de servir, para isso fomos eleitos pela quarta vez”, defendeu. Auricchio ainda comentou o anúncio do pedido de desfiliação do ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB. “A história do PSDB se confunde com a história do governador Geraldo Alckmin. Como filiado, vejo com tristeza, acho que é uma perda bilateral para o partido e para ele”, opinou.