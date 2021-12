Auriccchio será diplomado como prefeito na segunda-feira (20)

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



17/12/2021 | 18:10



A diplomação do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) como prefeito de São Caetano está marcada para a próxima segunda-feira (20), às 15h. A informação é do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Ainda não foi divulgado o local. É possível que a entrega do diploma ocorra na sede do cartório eleitoral da cidade, no centro, ou por meio de sessão virtual.

O presidente da Câmara Municipal, Pio Mielo (PSDB), afirmou ao Diário que pretende marcar a sessão solene de posse do tucano na terça-feira, após a diplomação. Logo em seguida, o político assume o seu quarto mandato e passa a despachar como prefeito.