Turco sumiu das ruas, mas atua no PT estadual

Do Diário do Grande ABC



17/12/2021 | 05:03



Encontrado. Ex-deputado estadual por Santo André, Luiz Turco (PT) apareceu. Breve apuração realizada por este Diário descobriu que o ex-parlamentar está, agora, atuando na executiva estadual do PT de São Paulo, cujo mandatário é o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT). Turco coordena a secretaria de organização e estaria com a incumbência de tomar conta das agendas de políticos e de candidatos do partido. No momento, Turco seria o responsável por organizar as atividades do possível candidato ao governo do Estado Fernando Haddad (PT). Fato é, entretanto, que o ex-deputado está realmente distante do petismo de Santo André, sua base, e por isso não tem sido visto nas ruas da cidade.

Vibrou

Deputado estadual por São Caetano e filho do prefeito eleito José Auricchio Júnior (PSDB), Thiago Auricchio (PL) vibrou nas redes sociais ao saber que o pai recebeu aval, ontem pela manhã, para voltar ao comando do Palácio da Cerâmica pela quarta vez. Thiago utilizou até uma montagem, com a imagem do locutor Galvão Bueno, da Rede Globo, durante a conquista do tetracampeonato da Seleção Brasileira, em 1994. “É tetra! É tetra! É tetra!” Postagem rendeu comentários divertidos.

Coletividade

Mandado coletivo do Psol em São Caetano, Mulheres Por Mais Direitos, cuja vereadora é Bruna Biondi, conseguiu, junto à atuação da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP), verba parlamentar de R$ 600 mil para ser utilizada em manutenção de uma das casas abrigo que ficam no Grande ABC. Os espaços têm a importante incumbência de abrigar mulheres vítimas de violência doméstica. Tanto a deputada federal quanto a bancada coletiva de vereadoras têm como principal atuação a garantia dos direitos das mulheres. Para obter o apoio à demanda e conseguir a verba, as parlamentares se basearam em pesquisa que mostrou que houve aumento significativo de violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19.