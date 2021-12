São Bernardo inicia construção do segundo Bom Prato na cidade

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



17/12/2021 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo iniciou ontem as obras para a instalação do segundo restaurante Bom Prato na cidade, no bairro Assunção. A unidade está sendo erguida na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, onde funcionou o Bom Prato de Campanha. A estimativa é a de que o equipamento abra as portas para o público no primeiro semestre de 2022, com expectativa de servir 1.500 refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã ao preço de R$ 0,50 e 1.200 almoços por R$ 1.

O início das obras ocorre com atraso de quase dois anos, já que o Paço Municipal havia prometido que a nova unidade do restaurante seria entregue ainda no primeiro semestre de 2020. Na época, a previsão era que a unidade seria construída na Praça Giovanni Breda, conhecida como área verde, no bairro Assunção, ao lado da base da GCM (Guarda Civil Municipal).

A segunda unidade do restaurante Bom Prato é fruto de convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. O investimento total para a instalação do equipamento é de R$ 2,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhão dos cofres municipais e R$ 1 milhão via repasse do governo estadual. Para o custeio anual das refeições que serão servidas no novo restaurante, administração e Estado devem investir, cada um, R$ 463,6 mil.

Scretário da Assistência Social de São Bernardo, André Sicco ressalta que, durante o período de obras, a população que até então utilizava o Bom Prato de Campanha poderá se dirigir ao Bom Prato Dia e Noite, no Centro da cidade. “O Bom Prato Dia e Noite é uma referência em alimentação balanceada e serve, diariamente, 2.300 refeições, entre café da manhã, almoço e jantar”, observa.

O espaço para a instalação do Bom Prato é área recuperada pela Prefeitura em 2019, por meio da Lei Municipal 6.691/2018, legislação que autoriza a administração a tomar posse de imóveis particulares abandonados e que acumulam dívidas com o município, visando a utilização social. Assim como o Bom Prato Dia e Noite, o novo restaurante popular do bairro Assunção será gerenciado pelo Crami (Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância do ABCD).

EM DIADEMA



A partir de hoje, o restaurante popular do Campanário, em Diadema, abre seu refeitório para atendimento ao público. Em razão da pandemia, as duas unidades do programa (a outra fica no bairro Serraria) serviram marmitex, por quase dois anos, para evitar aglomeração e continuar fornecendo refeições para a população da cidade.



O programa Restaurante Popular de Diadema é uma ação municipal que tem o objetivo de combater a fome, oferecendo alimentação balanceada e de qualidade, a preços populares. O prato tem o valor de R$ 2 e, de janeiro a novembro de 2021, foram produzidas, nas duas unidades, 347.558 refeições.

O prefeito José de Filippi Júnior (PT) e o secretário de Segurança Alimentar do município, Gel Antônio, estarão na reabertura, que será às 12h, com música ao vivo, executadas por integrantes da Casa da Música.