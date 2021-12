Zacarias diz estar à disposição para 2022

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/12/2021 | 08:49



O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), afirmou ontem, durante a live do Diário, que está à disposição do partido para representar Santo André na luta por uma cadeira de deputado federal no ano que vem. “O meu nome está disponível para avaliação, caso esse seja o desejo do grupo. A gente não pode fugir da raia”, comentou. “O nome está forte e fico à disposição da administração. Dá para eleger sim. E eu gosto muito do trabalho legislativo”, disse Zacarias, que foi vereador por cinco mandatos.

No entanto, ele afirmou que o assunto ainda não está em pauta neste ano, principalmente com o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Temos muitos compromissos com a cidade, principalmente em relação a entrega e ações de combate à Covid-19”, disse. “Vai ficar para o ano que vem, mas é lógico que tem muita gente comentando e vendo com bons olhos minha candidatura”, admitiu o vice. “A cidade precisa de deputados federais. É importante termos os nossos representantes em Brasília.”

Zacarias também falou sobre o fato de hoje estar no mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Para ele, a proximidade partidária pode ajudar a abrir portas para Santo André no governo federal. “Com o presidente sendo do PL, tenho certeza que irá abrir caminhos. Vamos tentar articular isso, porque a cidade precisa de recursos federais. Temos de aproveitar ao máximo essa condição. Isso vai ajudar muito Santo André.”

Na conversa transmitida pela página do Diário no Facebook, o vice-prefeito lembrou que já teve uma passagem pelo PL, quando foi candidato a vereador. em 2008, e ficou sem cadeira, por causa do quociente eleitoral, mesmo sendo o mais votado da cidade na ocasião, com 7.219 votos. “Entendi que era uma mensagem superior para que eu desse um tempo naquele momento”, lembrou. Agora, ele reconhece que o momento no partido é outro. “Fiquei muito contente em ter sido convidado para o PL pelo próprio presidente Valdemar da Costa Neto para voltar . Isso significa que tenho feito um bom trabalho."