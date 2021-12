Curada do câncer, ex-paciente retorna ao Hospital Brasil para realizar cantata de Natal

Thainá Lana



16/12/2021 | 00:14



A noite de ontem foi de fortes emoções para a professora de inglês Ariane Testa, 35 anos. Curada de um câncer desde junho deste ano, a ex-paciente voltou ao Hospital Brasil, em Santo André, para uma apresentação de Natal que emocionou pacientes, equipe médica e familiares da também cantora. Com repertório variado e acompanhada do amigo Fernando Palazzo, Ariane preencheu com a sua voz o espaço que chamou de lar enquanto esteve internada, por cerca de cinco meses. (acesse o QR Code e veja o vídeo da apresentação).

Com voz embargada, a cantora iniciou sua performance agradecendo ao público presente e ressaltando a importância de estar ali. “Desculpa pela emoção, mas é difícil conseguir segurar o choro nesse momento. É muito gratificante poder voltar aqui curada para cantar para vocês”, disse, emocionada, antes de dominar o microfone.

A médica Davimar Miranda Maciel Borducchi, que acompanhou todo o tratamento de Ariane, também não conseguiu conter a emoção diante da apresentação. “Foi gratificante ver a Ariane cantando. No começo do tratamento eu disse que não seria fácil, mas teria hora para começar e para terminar. Hoje a gente vê o fim de um procedimento eficaz”, disse a hematologista e professora adjunta da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC).

Até viver esse momento, Ariane precisou enfrentar difíceis etapas ao longo do ano. Em janeiro foi diagnosticada com linfoma de Burkitt, um tipo de câncer do sistema linfático que afeta sobretudo as células de defesa do corpo, e precisou ser internada no dia seguinte. “Quando recebi a notícia, chorei tudo que podia chorar e fui ser internada. Fui como se estivesse indo para uma verdadeira batalha mesmo”. Seu tratamento combinou quimioterapia com imunoterapia. Ao fim de cada ciclo, a paciente podia passar alguns poucos dias em casa e reencontrar o mundo fora do hospital.

Durante o procedimento, a cantora perdeu os cabelos, sofreu com enjoos e diarreias e recebeu diversas transfusões sanguíneas. Além da doença, em duas ocasiões, quando estava fora do hospital, foi infectada pelo coronavírus. “Foi um ano difícil, mas graças a Deus consegui passar por tudo. A gente aprende a viver um dia de cada vez, a dar valor nos pequenos detalhes. A música foi o que me salvou. Coloquei uma meta que iria sair do hospital e voltar curada para cantar”, desabafa Ariane.

Se depender da ex-paciente, o Hospital Brasil não será a única instituição a receber a cantata de Natal. “Assim que melhorar a pandemia, pretendo realizar apresentações em outros hospitais da região. Quando você está internado, quer ver outra coisa que não seja apenas televisão ou internet, quer sentir como se estivesse no mundo real de novo. É uma luz no fim do túnel, e qualquer gesto te motiva”, complementa Ariane.

APOIO INTERNACIONAL

Assim que recebeu a notícia que estava curada, Ariane decidiu mandar mensagem de agradecimento no Instagram do DJ e produtor musical David Guetta, dono da música “Titanium”, canção que a ajudou enfrentar a doença. Para sua surpresa, o artista respondeu. “Ele mandou You Are a Hero (Você é uma heroína). Na hora não acreditei, li várias vezes para saber se era verdade ou não. Com a mensagem dele entendi mais uma vez o meu propósito: deixar as pessoas felizes com a minha voz.”