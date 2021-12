Placas da discórdia na Câmara de S.Bernardo

Do Diário do Grande ABC



16/12/2021 | 05:51



E o clima esquentou durante sessão na Câmara de São Bernardo, realizada na manhã de ontem e que se estendeu ao longo do dia. Com os ânimos exaltados, os vereadores Almir do Gás (PSDB) e o líder do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) na casa, Ivan Silva (PP), trocaram farpas devido a projeto apresentado pelo tucano. Almir colocou no debate propositura que prevê instalar placas pretas em automóveis utilizados pelos parlamentares – que foram abolidas desde que os veículos destinados ao Legislativo passaram a ser de frota alugada. O que se viu a partir daí foi somente confusão. Almir do Gás teria até ofendido outros colegas. Espectadores do triste episódio relataram que Almir e Ivan quase chegaram às vias de fato.

Faltou

Em contato com o Diário, o vereador de Mauá Irmão Ozelito (PSC) afirmou que não participou de sessão em que os parlamentares da cidade deram aval para que o prefeito Marcelo Oliveira (PT) concedesse desconto de 50% no ISS (Imposto Sobre Serviços) à empresa Suzantur. No dia da votação, Irmão Ozelito garante que não compareceu à plenária. Na ocasião, somente dois vereadores foram contra a medida: Sargento Simões (Podemos) e Admir Jacomussi (Patriota).

Na ouvidoria

Ronaldo Martim tomou posse ontem para seu segundo mandato à frente da ouvidoria de Santo André, em evento no Paço Municipal que contou com a presença do vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) e do colegiado, composto por representantes de instituições e entidades da sociedade civil organizada. Assim, ele se junta a Saul Gelman, que também comandou o departamento em duas oportunidades. Aliás, foi o primeiro ouvidor de Santo André, sendo susbstituído exatamente por Ronaldo Martin.

Quinto leilão

A Prefeitura de São Bernardo arrecadou ontem mais de R$ 2,8 milhões no leilão -- o quinto realizado pela administração – de veículos oficiais com a venda de 98 lotes, entre carros, caminhões e ônibus. O valor é mais do que o dobro da meta inicial estimada pela Secretaria de Serviços Urbanos, que previa arrecadar R$ 1,3 milhão com o pregão virtual.