O centenário desta são-bernardense. Maria Tereza Zampieri Rocco. Muitas histórias para contar

19/12/2021 | 00:05



A entrevista com Dona Maria foi sugestão de um colaborador querido, Arlindo Zampieri, a quem a Igreja Matriz do Bairro Assunção deve a preservação de seu símbolo mais original, a tela com a imagem de Nossa Senhora, origem do nome do bairro.

O aniversário de Maria Tereza Zampieri Rocco foi em 25 de novembro último, já que ela nasceu nesta data, em 1921.

A ESCOLA

No Grupo Escolar de São Bernardo, acumulou prêmios em concursos de caligrafia, leitura, desenho e outros. Ela guarda o diploma, os livros em que estudou nas quatro séries e muitas histórias.

Adiantamos uma história: a menina Maria aguardava o bondinho que trazia sua professora para as aulas em São Bernardo. Trata-se do bondinho famoso dos Pujol, do qual tanto se fala e que a pequena Maria conheceu de carregar os livros das professorinhas.

O TRABALHO

Começava em casa. Ao lado da mãe, ajudou os revolucionários paulistas de 1932. Havia um posto de apoio a eles em São Bernardo, na sede da Sociedade de Mutuo Socorro, a Sociedade Italiana, na Rua Marechal Deodoro. E é do trabalho que vem o apelido “Maria Bananeira”, carinhoso apelido.

- Dona Maria, eu posso usar o apelido na reportagem?

- Pode sim, se não ninguém vai saber que sou eu...

O apelido vem de uma das atividades familiares, a venda da fruta nas feiras livres da cidade, iniciada pelo marido, com carroça e caminhão, e que continuou com os filhos, em especial o Alcides João, que até poucos anos antes de partir – “de repente” – ainda comercializava bananas.

A FAMÍLIA

A feliz união com o também são-bernardense Mário Rocco, com quem teve oito filhos, que lhes deram 11 netos, 10 bisnetos, noras e genros a quem trata como verdadeiros filhos.

Dona Maria descreve tudo isso com simplicidade e sem exibicionismo, com alegria, compartilhando uma história de vida que Memória começa a contar. Daí o logotipo idealizado pelo infografista Agostinho Fratini, da Editoria de Artes do Diário: “Maria Bananeira Especial”, a ocupar muitas vezes mais o espaço sagrado da Memória cotidiana do Diário do Grande ABC.

Acompanhem. Aprendam como nós estamos aprendendo. Se emocionem.

TODA FAMÍLIA. Em 1968, as Bodas de Ouro de Mario Rocco e Maria Tereza Zampieri Rocco com as netinhas Sueli e Roseli; e os oito filhos: Alcides João (o primeiro à esquerda), Mario Júnior, Roberto, Dalila, Cecília, Gaspar Jacó, Márcia Aparecida e Helena

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 19 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1720

MANCHETE – Estados Unidos advertem Havana; Fidel ordena alerta.

DESTAQUE – A Estrada de Ferro “Santos a Jundiaí” remodelava todo o trecho da Serra do Mar, entre Paranapiacaba e Piaçaguera.



RIO GRANDE DA SERRA – Câmara Municipal pedia ao prefeito Geraldinho Lotti Filho o alargamento da Estrada Velha que liga o Município a Ribeirão Pires, passando por Vila Lopes. A Câmara aprovava projeto de lei concedendo verba para o prefeito comprar uma pá-carregadeira. Seria a primeira máquina da Prefeitura.

EM 19 DE DEZEMBRO DE...

1901 - Fundada a Liga Paulista de Futebol, considerada o primeiro órgão diretivo do futebol brasileiro.

1916 – O secretário de Justiça do Estado, Eloy Chaves, vem de automóvel à Estação de São Bernardo, hoje Celso Daniel, em Santo André, e reúne-se com o senador José Luiz Flaquer.

1926 – Memorialista Walter Gallo nasce em Ribeirão Pires. Fez carreira na Previdência Social. Atuou muitos anos em Santo André. Foi colega de repartição de Paulo Chaves, expoente das artes plásticas brasileiras. Valter Gallo possui em sua casa um museu voltado ao rádio e disco. Ali conserta e restaura rádio-vitrola, aparelho de rádio, relógio.

1951 – Tecelões, metalúrgicos e borracheiros fazem greve de advertência por 24 horas por reajuste salarial de 25%.

No domingo anterior (16-12-1951) realizava-se a rodada inicial do Torneio dos Campeões da Segunda Divisão de Profissionais. O campeão do ABC, Corinthians de Santo André, vai a São Paulo e é goleada pela Estrela da Saúde por 5 a 2.



SANTOS DO DIA

Maria dos Anjos

Urbano V. Monge beneditino francês e papa: assumiu em 1362.



Falecimentos

Maria Feriani Margonari

(Pedreira, São Paulo, 26-12-1923 – São Bernardo, 12-12-2021)

Dona Maria faz parte de duas famílias de raízes em São Bernardo. Por parte dos pais, os Feriani; por parte do marido, os Margonari, cujos ancestrais já estavam na cidade no final do século 19.

Filha de Luiz Feriani e de Angelina Chilioni, Maria Feriani Margonari residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Parte aos 97 anos. Viúva de Alexandre Margonari, ela deixa os filhos Elenice, Edson e Mirna. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

Santo André

Misue Ariki, 99. Natural do Japão. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião, em Suzano (São Paulo).

Maria de Lourdes Formagin, 91. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Sumie Tomari, 82. Natural de Marília (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paz, em São Paulo, Capital.

São Caetano

Izabele Pansarelli, 94. Natural da Lituânia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Robson Calherani, 60. Natural de São Caetano. Residia em Bertioga (São Paulo). Dia 11. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Diadema

Juvenal Vieira da Silva, 85. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Mauá

Roberto Gonçalves Lopes, 66. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Bernadete Caratti, 66. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

